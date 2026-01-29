Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner e Musetti si confermano, crollo Sonego, difesa Cobolli

Gli Australian Open 2026 sono ormai entrati nella loro fase calda: venerdì 30 gennaio si disputeranno le semifinali (non prima delle ore 04.30 lo spagnolo Carlos Alcaraz incrocerà il tedesco Alexander Zverev, mentre Jannik Sinner sfiderà il serbo Novak Djokovic non prima delle ore 09.30), mentre l’atto conclusivo andrà in scena domenica 1° febbraio (non prima delle ore 09.30 italiane). I migliori quattro giocatori del mondo, classifiche alla mano, si contenderanno il primo Slam della stagione sul cemento di Melbourne, dove il fuoriclasse altoatesino ha conquistato le ultime due edizioni.

Jannik Sinner resterà numero 2 del mondo alle spalle di Carlos Alcaraz, con un ritardo in termini di punti che varierà in base al risultato del torneo in terra oceanica. Ma quale sarà il ranking ATP degli altri italiani dopo gli Australian Open? Lorenzo Musetti si è ritirato nel quarto di finale contro Djokovic a causa di un problema fisico, dopo aver dominato i primi due set: il toscano ha guadagnato 400 punti e ha conservato il quinto posto con 4.405 punti all’attivo. Flavio Cobolli ha perso al primo turno contro il britannico Fery, ma è riuscito a migliorarsi di un paio di posizioni e ora si trova al 20mo posto con 1.955 punti.

Appena fuori dalla top-20 troviamo il baldanzoso Luciano Darderi: due piazze guadagnate e 23ma posizione con 1.789 punti dopo essersi spinto fino agli ottavi agli Australian Open (sconfitto in tre set da Sinner). Matteo Berrettini non è sceso in campo a Melbourne e ha perso una posizione (58mo), mentre Lorenzo Sonego non è riuscito a difendere l’onerosa cambiale dei quarti di finale e il ko al secondo turno gli è costato uno scivolone di ben venti posizioni (ora è 60mo). Stabile Matteo Arnaldi dopo l’uscita all’esordio (65mo), mentre Mattia Bellucci è 75mo.

RANKING ATP ITALIANI DOPO AUSTRALIAN OPEN

2. Jannik Sinner 10.300 punti con la semifinale, 10.800 con l’eventuale finale, 11.500 con l’eventuale vittoria

5. Lorenzo Musetti 4.405

20. Flavio Cobolli 1.955

23. Luciano Darderi 1.789

58. Matteo Berrettini 895

60. Lorenzo Sonego 890

65. Matteo Arnaldi 858

75. Mattia Bellucci 749