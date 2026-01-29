Australian Open 2026: ancora Sinner-Djokovic verso la finale. Alcaraz-Zverev rematch del 2024

Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Gira e rigira, sono tre degli ultimi quattro Slam ad aver avuto questa semifinale. Dopo il Roland Garros e dopo Wimbledon, anche gli Australian Open vedono il confronto tra due generazioni tennistiche. All’atto pratico i due si sono ritrovati lontani, finora, soltanto agli US Open. Nella mattina di domani, un venerdì 30 gennaio che l’Italia attende ancora una volta con grande passione, ci sarà il momento dell’assalto alla finale.

Sinner ci arriva con il motore che sale sempre più di giri. E finora le cose buone mostrate sono state parecchie. Soprattutto, lo si è visto davvero attento e capace di comprendere con esattezza le cose che succedevano in campo contro Ben Shelton. Non è del resto un caso se l’americano non ci ha più vinto neppure un set dopo la prima e unica vittoria, quella di Shanghai 2023. In parte è anche la storia di un’evoluzione tennistica, quella di Jannik, che lo sta portando sempre più in alto verso la storia di questo sport.

Dal canto suo, Djokovic giunge a questo appuntamento sapendo benissimo di dover cancellare l’elemento fortuna che, finora, lo ha trascinato qui. Già, fortuna: perché lo stesso serbo ha dichiarato senza troppi giri di parole che era con più di un piede e mezzo al Tullamarine Airport (oggi Melbourne Airport, ma la sostanza quella è) quando si è trovato sotto di due set contro un Lorenzo Musetti in giornata nettamente migliore della sua. E, soprattutto, con più tennis e forse anche più resistenza. La sessione serale potrebbe aiutarlo un po’, ma è un dato di fatto che, tra il forfait del ceco Jakub Mensik e quanto accaduto nel mercoledì d’Australia, in tanti hanno alzato più di un sopracciglio nel guardare un percorso che a tratti ha richiamato quello degli US Open 2016 (un forfait e due ritiri, poi perse da Stan Wawrinka in finale).

Peraltro, il suo storico recente con Sinner non è di quelli da far sorridere particolarmente. L’ultima vittoria: ATP Finals 2023, una delle prestazioni più incredibili del serbo nell’intera carriera. Poi solo sconfitte: Coppa Davis 2023 (quella dei tre match point), Australian Open 2024 (con fine di un regno sulla Rod Laver Arena durato dal 2019 intero compreso), Shanghai 2024, Roland Garros 2025, Wimbledon 2025. Aggiungendo pure il girone delle Finals 2023, siamo a 6 vittorie e 4 sconfitte per Sinner. A livello di condizioni fisiche, con i due al meglio, Jannik ha già dimostrato ampiamente la propria superiorità: basti andare a rivedere il 6-4 7-5 7-6(3) della semifinale parigina dello scorso giugno.

In numeri, Sinner cerca il 20° successo consecutivo a Melbourne, cosa che lo porterebbe a eguagliare in questo senso Ivan Lendl. E la terza finale consecutiva, un onore non concesso a tantissimi (e ancor meno hanno avuto la possibilità di portarsi a casa per tre volte di fila il torneo, fatto per il quale Jannik è ancora in corsa). A livello televisivo, considerato che in Italia ci sarà la diretta in chiaro del canale Nove, si tratta della prima volta di un incontro non di finale di un torneo dello Slam che va in diretta tv su scala nazionale dal Roland Garros 2014 (di cui aveva i diritti la Rai), se si eccettua il fattore SuperTennis che possiede gli US Open fin dal 2023 potendolo irradiare in chiaro.

Passiamo ora ad analizzare il confronto tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Che, peraltro, ci consente di affrontare un altro tema: con la presenza anche dello spagnolo e del tedesco, che saranno impegnati alle 4:30, si tratta della quinta volta in cui gli Australian Open hanno tutte e quattro le prime teste di serie in semifinale. I precedenti: 1998 (Cash, Lend, Wilander, Edberg; vinse Wilander), 2005 (Safin, Federer, Hewitt, Roddick), 2012 (Djokovic, Murray, Nadal, Federer; vinse Djokovic) e 2013 (Djokovic, Ferrer, Murray, Federer; vinse Djokovic). Complessivamente è il 17° Slam (qui come prima si parla di Era Open) in cui in semifinale arrivano i primi quattro del seeding, l’ultima volta di queste arrivata nel 2019, al Roland Garros (Thiem, Djokovic, Nadal, Federer; vinse Nadal).

Il lato particolare di questa sfida è che tra Alcaraz e Zverev il testa a testa è di 6-6. E a volte ha acuto dei punteggi molto netti, sia da parte del tedesco (a inizio carriera ad alti livelli del murciano) che nel verso contrario. Viene in mente in particolare una coppia di partite: quarti degli Australian Open 2024, in cui un Alcaraz opaco fu sovrastato da un’ottima versione di Zverev, e l’ormai celebre finale del Roland Garros di quello stesso anno, in cui lo spagnolo rimontò negli ultimi due set vincendoli molto nettamente (6-3 2-6 5-7 6-1 6-2).

Questa volta, fermo restando che esiste la possibilità mai verificatasi prima di una quarta finale consecutiva Sinner-Alcaraz, lo spagnolo arriva a questo punto senza aver mai perso un set e con parecchi favori del pronostico. Resta, però, che al di là dei set persi per strada qui e là in giro per il torneo Zverev è stato visto in notevole forma, forse una delle migliori da anni a questa parte. Sarà il fatto che di dolori ne ha oramai relativamente pochi, o nessuno, come ha tenuto a sottolineare a Vienna nello scorso autunno, ma se il suo tennis fatto di prime e tanta pressione di dritto saprà funzionare, allora Alcaraz potrebbe avere un problema. Rimane sempre un fattore: quello della tenuta mentale, sulla quale l’iberico ha sempre avuto una marcia in più e sulla quale il nativo di Amburgo, invece, in più di un’occasione ha clamorosamente difettato (ultimo grande esempio il quarto del Roland Garros 2025 contro Djokovic, che giocò sempre peggio col passare dei minuti).