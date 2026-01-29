LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo favorito, tedesco per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, prima semifinale degli Australian Open 2026. Sfida di lusso sulla Rod Laver Arena per stabilire il primo finalista Slam di questa stagione: il numero uno del mondo affronta il numero tre in una partita che si preannuncia spettacolare.

Alcaraz insegue la prima finale in carriera agli Australian Open. Quest’anno lo spagnolo ‘si sta dimostrando competitivo anche nelle condizioni di gioco australiane, che fino ad ora erano sembrate essere il suo tallone d’Achille. Nella prima settimana di torneo l’iberico ha convinto appassionati ed addetti ai lavori, concedendo solamente le briciole agli avversari, al netto di qualche piccolissimo passaggio a vuoto.

Fino ad ora Zverev è stato protagonista di un’ottimo torneo. Nonostante sia il numero tre del mondo, il tedesco sta giocando lontano dai riflettori, complici il suo andamento negli Slam e il finale della passata stagione. La poca attenzione mediatica sta permettendo al tedesco di giocare più libero mentalmente, dove si decidono la maggior parte degli incontri di Zverev, mettendo in campo un tennis di alto livello.

Nel suo percorso verso la semifinale Alcaraz ha affrontato, nell’ordine, Adam Walton (6-3, 7-6, 6-2), Yannick Hanfmann (7-6, 6-3, 6-2), Corentin Moutet (6-2, 6-4, 6-1), Tommy Paul (7-6, 6-4, 7-5) ed Alex De Minaur (7-5, 6-2, 6-1). Qualche difficoltà in più per Zverev, quasi sempre costretto al quarto set. Il tedesco ha battuto Gabriel Diallo (6-7, 6-1, 6-4, 6-2), Alexander Muller (6-3, 4-6, 6-3, 6-4), Cameron Norrie (7-5, 4-6, 6-3, 6-1), Francisco Cerundolo (6-2, 6-4, 6-4) e Learner Tien (6-3, 6-7, 6-1, 7-6).

I due giocatori si sono affrontati dodici volte con il bilancio che è di 6-6. Lo scorso anno i due si sono affrontati solamente a Cincinnati, quando lo spagnolo si è imposto 6-4, 6-3. Tra i due c’è un precedente anche agli Australian Open: i due si sono affrontati nei quarti di finale del 2024 vinto in 4 set da Zverev.

La sfida tra Alcaraz e Zverev è il secondo in programma sulla Rod Laver Arena dopo la finale di doppio misto, in programma per le 2.00 italiane, ma non inizierà prima delle 4.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Zverev con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcun emozione di quest’incontro. Buon divertimento!