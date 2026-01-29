Su quale canale Sinner-Djokovic in tv senza pagare: orario semifinale e streaming

Non sarà necessario essere possessori di un abbonamento e pagare un canone per gustarsi la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, perché l’attesissimo confronto sul cemento di Melbourne potrà essere seguito in diretta tv gratis e in chiaro su Nove. L’evento sarà trasmesso sulla rete generalista del gruppo Discovery, che detiene i diritti del primo Slam della stagione: non sono previsti obblighi di legge fino a quando scadrà il contratto attualmente in essere, ma il network ha deciso di offrire l’incontro a tutti gli appassionati in maniera totalmente gratuita.

Gli abbonati potranno continuare a seguire il torneo in terra oceanica in diretta streaming su Discovery Plus, Eurosport, DAZN, ma non sarà l’unica modalità di fruizione per divertirsi Sinner-Djokovic in tempo reale. L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio, la partita inizierà non prima delle ore 09.30 italiane (a Melbourne sono avanti dieci ore avanti rispetto a noi) e il vincitore accederà all’atto conclusivo, dove se la dovrà vedere contro chi la spunterà nel testa a testa tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev (sfida prevista alle ore 04.30). Ricordiamo che l’atto conclusivo sarà trasmesso sempre su Nove se sarà in campo il tennista italiano.

Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver superato un paio di snodi importanti: prima i crampi e il caldo in occasione del terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri, poi la vittoria di forza nei quarti di finale contro l’altro temibile americano Ben Shelton preceduta dal dominio nel derby con Luciano Darderi. Novak Djokovic è stato fortunato durante la sua campagna: dopo tre match agevoli (Martinez, Maestrelli, van de Zandschulp), ha beneficiato di un walkover agli ottavi (il ceco Jakub Mensik non è sceso in campo) e ai quarti ha goduto del ritiro di Lorenzo Musetti per problemi fisici quando il toscano conduceva per 2-0.

Il fuoriclasse altoatesino andrà a caccia della terza finale consecutiva agli Australian Open e spera di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, mentre il 24 volte Campione Slam spera in un guizzo per continuare a sognare in grande. I due giocatori si sono fronteggiati dieci volte in carriera, Sinner conduce per 6-4 nei precedenti: ed è reduce da una striscia di cinque affermazioni consecutive: semifinale di Coppa Davis nel 2024, semifinale degli Australian Open e finale del Masters 1000 di Shanghai nel 2024, semifinali del Roland Garros e di Wimbledon nel 2025. Si fronteggiano il numero 2 e il numero 4 del ranking ATP.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, semifinale degli Australian Open 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv (gratis e in chiaro) su Nove; in diretta streaming su nove.tv (gratis), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, SEMIFINALE AUSTRALIAN OPEN

Venerdì 30 gennaio

Non prima delle ore 09.30 Jannik Sinner vs Novak Djokovic – Diretta tv su Nove

A partire dalle ore 02.00, alla Rod Laver Arena, si seguirà questo programma: Gadecki/Peers-Mladenovic/Guinard (finale di doppio misto, ore 02.00), Alcaraz-Zverev (semifinale maschile, non prima delle ore 04.30), Djokovic-Sinner (semifinale maschile, non prima delle ore 09.30).

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Nove, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: nove.tv, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.