Sport in tv oggi (venerdì 5 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 5 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto da seguire quest’oggi a cominciare dagli sport invernali che offriranno un’ampia gamma di discipline in giro per il mondo. Andando oltre, fari puntati sugli Europei 2025 di nuoto in vasca corta con l’Italia che vorrà farsi valere nel migliore dei modi, puntando ad arricchire il proprio medaglie.

Prende il via poi il week end dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Abu Dhabi si inizierà a fare sul serio e vedremo cosa succederà in un fine-settimana in cui si deciderà il destino del campionato. Di scena poi l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna in campo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 5 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 5 dicembre

03.20 Snowboard, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): qualificazioni Big Air femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

06.40 Snowboard, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): qualificazioni Big Air maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

07.20 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Rhythm dance juniores – Diretta streaming su Discovery+.

08.35 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Free program juniores maschile – Diretta streaming su Discovery+.

09.45 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Free program juniores femminile – Diretta streaming su Discovery+.

09.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trondheim (Norvegia): qualificazioni Sprint in tecnica classica maschile/femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN.

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazioni HS134 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Nuoto, Europei in vasca corta 2025: quarta giornata (sessione mattutina) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.00 alle 11.30; in streaming su RaiPlay Sport 1 e su Eurovision Sport.

10.30 F1, GP Abu Dhabi 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Argentina vs Portogallo – Diretta streaming su FIFA+.

11.00 Combinata Nordica, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): Individual Compact femminile (HS102) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN.

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): HS134 femminile – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.35 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Free program coppie artistico – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

12.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): PCR maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): fase finale Sprint in tecnica classica maschile/femminile – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13.50; in streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Short program femminile – Diretta tv su RaiSportHD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN.

13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Spagna vs Brasile – Diretta streaming su FIFA+.

14.00 F1, GP Abu Dhabi 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo a Heerenveen (Paesi Bassi): prima giornata (Division B) – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Combinata Nordica, Coppa del Mondo a Trondheim (Norvegia): Individual Compact femminile (5 km) – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

15.30 Pallamano femminile, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Biathlon, Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia): sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

16.15 Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): Doppio misto – Diretta streaming su Discovery+.

17.30 Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): Singoli misto – Diretta streaming su Discovery+.

18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Besiktas vs Panionios – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18.00 Calcio, Sorteggio gironi Mondiali 2025 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport 24 (200); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su FIFA+.

18.55 Speed skating, Coppa del Mondo a Heerenveen (Paesi Bassi): prima giornata (Division A) – Diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU.

19.00 Nuoto, Europei in vasca corta 2025: quarta giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

19.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): superG maschile – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

19.30 Basket, EuroCup 2025-2026: JL Bourg vs Buducnost – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Stella Rossa vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Panathinaikos vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazioni HS134 maschile – Diretta streaming su Discovery+.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: undicesima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Mainz vs Borussia Monchengladbach – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Catania vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Trento vs Cittadella – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Dubai Basketball – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Baskonia Vitoria-Gasteiz vs EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.45 Basket, EuroCup 2025-2026: Manresa vs Hamburg – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

21.00 Calcio, Ligue1 2025-2026: Lille vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Oviedo vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.

