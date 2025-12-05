F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari prove libere, programma, streaming

Comincia oggi con le prove libere del venerdì il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito di Yas Marina si appresta ad ospitare l’atto conclusivo della sfida per il titolo iridato tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, racchiusi in soli 16 punti dopo lo svolgimento di 23 gare e 6 Sprint in giro per il pianeta.

L’inglese della McLaren è padrone del suo destino e si garantirà la certezza di conquistare il Mondiale con un piazzamento nelle prime tre posizioni, potendo contare su un vantaggio di 12 punti sulla Red Bull di Max Verstappen e di 16 punti sull’altra monoposto color papaya del suo compagno di squadra Oscar Piastri. Fuori dai giochi (da mesi) tutti gli altri, tra cui i piloti Ferrari.

Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni del venerdì sul circuito di Yas Marina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP ABU DHABI F1 2025

Venerdì 4 luglio

Ore 10.30 Prove libere 1 ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 14.00 Prove libere 2 ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP ABU DHABI F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.