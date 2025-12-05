A che ora gli sport invernali oggi: orari 5 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi venerdì 5 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG maschile a Beaver Creek (anticipato di un giorno rispetto al programma originario), mentre la Coppa del Mondo di biathlon regalerà la sprint femminile a Oestersund e la Coppa del Mondo di sci di fondo offrirà le sprint in tecnica classica a Trondheim.

Ampio spazio alla Coppa del Mondo di speed skating con le prime gare a Heerenveen, mentre le finali del Grand Prix di pattinaggio artistico si animeranno con il free program delle coppie e lo short program femminile. Il salto con gli sci sarà di scena a Wisla, la combinata nordica sarà protagonista a Trondheim, si aprirà la Coppa del Mondo di slittino a Winterberg.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (venerdì 5 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 5 dicembre

03.20 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air femminile a Pechino, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

06.40 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Pechino, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

07.20 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Rhythm dance juniores a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

08.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free program juniores maschile a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

09.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free program juniores femminile a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

09.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Trondheim, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Wisla, qualificazioni

10.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Nations Cup a Winterberg (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Trondheim, HS102 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Wisla, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

11.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free program coppie artistico a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

12.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Trondheim (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Trondheim, fase finale (differita tv su RaiSportHD dalle ore 13.50; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.59 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Short program femminile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.15 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Heerenveen, division B (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Trondheim, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.15 SLITTINO – Doppio misto a Winterberg (diretta streaming su Discovery+)

17.30 SLITTINO – Singolo misto a Winterberg (diretta streaming su Discovery+)

18.55 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Heerenveen, division A (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

19.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Beaver Creek (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

20.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Wisla, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)