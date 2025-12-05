Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 5 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 5 dicembre, andrà in scena la quarta giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-4 in cui l’Italia vorrà arricchire il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (3 ori e 2 argenti) e ci sono possibilità per aggiornare.

Fari puntati nelle batterie sui 100 stile libero. Carlos D’Ambrosio andrà in cerca di riscatto dopo la brutta prestazione nei 200 sl. La condizione non è eccelsa per l’italo-cubano, ma vedremo se la voglia di rifarsi gli darà un plus di energie. Nella medesima specialità Sara Curtis guiderà il gruppo delle azzurre. La piemontese, galvanizzata dalla splendida prestazione nella staffetta 4×50 stile libero mista vorrà dare un seguito. Oltre lei, incuriosisce quanto riuscirà a fare la 14enne Alessandra Mao.

Curiosità poi sulle prospettive di Alberto Razzetti nei 200 misti, lui che ha sempre saputo fare piuttosto bene nella piscina da 25 metri. Proiettandoci poi alla sessione serale, ci sono grandi aspettative nelle finali degli 800 stile libero femminili e dei 100 dorso maschili dove l’Italia punta le proprie fiches su Simona Quadarella e Thomas Ceccon.

La quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD dalle 10.00 alle 11.30 per le batterie e secondo la programmazione completa per le semifinali e le finali; in streaming su RaiPlay Sport 1 per le batterie, RaiPlay per semifinali-finali e su Eurovision Sport (programmazione completa). OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 OGGI

VENERDÌ 5 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

Ore 10:00 200 misti donne

Ore 10:17 200 misti uomini

Ore 10:37 800 stile libero uomini

Ore 11:17 100 stile libero donne

Ore 11:57 100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

Ore 19:00 100 dorso donne – finale

Ore 19:06 100 dorso uomini – finale

Ore 19:12 200 rana donne – finale

Ore 19:19 200 rana uomini – finale

Ore 19:26 800 stile libero donne – finale

Ore 19:49 100 farfalla donne – finale

Ore 19:55 100 farfalla uomini – finale

Ore 20:06 200 misti donne – semifinali

Ore 20:16 200 misti uomini – semifinali

Ore 20:36 100 stile libero donne – semifinali

Ore 20:45 100 stile libero uomini – semifinali

AZZURRI IN GARA

VENERDÌ 5 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

Ore 10:00 200 misti donne – Anita Gastaldi

Ore 10:17 200 misti uomini – Alberto Razzetti, Christian Mantegazza

Ore 10:37 800 stile libero uomini – Nessun italiano iscritto

Ore 11:17 100 stile libero donne – Alessandra Mao, Sara Curtis, Agata Maria Ambler, Anna Chiara Mascolo

Ore 11:57 100 stile libero uomini – Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Carlos D’Ambrosio, Leonardo Deplano

Finali e semifinali – Ore 19:00

Ore 19:00 100 dorso donne – finale

Ore 19:06 100 dorso uomini – finale – Thomas Ceccon, Lorenzo Mora

Ore 19:12 200 rana donne – finale

Ore 19:19 200 rana uomini – finale – Gabriele Mancini

Ore 19:26 800 stile libero donne – finale – Simona Quadarella

Ore 19:49 100 farfalla donne – finale

Ore 19:55 100 farfalla uomini – finale – Simone Stefanì, Michele Busa

Ore 20:06 200 misti donne – semifinali

Ore 20:16 200 misti uomini – semifinali

Ore 20:36 100 stile libero donne – semifinali

Ore 20:45 100 stile libero uomini – semifinali

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (10.00-11.30 batterie; programmazione completa semifinali-finali)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (batterie), RaiPlay (semifinali-finali), Eurovision Sport (programmazione completa)

Diretta testuale: OA Sport