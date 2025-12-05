LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer difende il pettorale giallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oestersund, seconda gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Dopo la fantastica vittoria di una infinita Dorothea Wierer nell’individuale due giorni fa (con tanto di pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo che non indossava dal 2022), oggi è il giorno della prima sprint della stagione con le azzurre che vogliono essere ancora protagoniste in un contesto che amano particolarmente. La cittadina svedese è solita mandare in scena una competizione dopo l’altra. D’altronde, parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento fisso a partire dal III millennio, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019).

Il morale è alto in casa Italia. A una Dorothea Wierer al settimo cielo dopo la vittoria numero 17 in Coppa del Mondo, fa da contraltare una Lisa Vittozzi galvanizzata dalle prestazioni in staffetta della settimana scorsa e desiderosa di riscatto dopo il decimo posto nell’individuale che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca perchè con un errore in meno l’azzurra sarebbe stata lì a giocarsela per il successo con la compagna di squadra. Entrambe le azzurre hanno chance di ottenere un risultato di prestigio in un format che amano particolarmente. L’Italia, poi, punta su una Michela Carrara in grande condizione sugli sci che, se dovesse indovinare una buona gara al poligono, se la potrebbe giocare per qualsiasi traguardo, su Hannah Auchenthaller e su Samuela Comola che utilizzeranno questa gara per crescere ulteriormente e puntano ad essere al via nell’inseguimento di domenica.

Nutrita la batteria delle grandi favorite con le francesi che hanno il dente avvelenato per non essere riuscite a partire con il successo, con le svedesi che volano sulla loro neve e con le norvegesi che cercano riscatto dopo una individuale non di altissimo livello e con le tedesche che vorranno confermare quanto di buono mostrato nella prima settimana di gare e francesi e norvegesi che puntano al podio. Da tenere d’occhio ovviamente la transalpina Lou Jeanmonnot che è sempre la favorita numero uno in ogni gara, ma anche Justine Braisaz che su queste nevi ha già vinto.

Tra coloro che hanno fatto centro a Oestersund al via c’è anche la norvegese Ingrid Land Tandrevold e l’austriaca Lisa Theresa Hauser. Attenzione anche alle sorelle Elvira e Hanna Oeberg, che se trovano la precisione al tiro, possono dire la loro per la vittoria, alla detentrice della Coppa Franziska Preuss che punta al podio e, per chiudere, alle due grandi protagoniste dell’individuale, la finlandese Sonja Leinamo. e la francese Camille Bened, due nomi nuovi che puntano a confermarsi dopo l’exploit di martedì.

in programma oggi, venerdì 5 dicembre, alle ore 16.00.