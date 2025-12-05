LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara anticipata, gli azzurri ci riprovano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-2026. Si replica sulla Birds of Prey dopo la discesa di ieri.

Il superG era stato programmato per sabato, ma la FIS e gli organizzatori hanno deciso di anticiparlo di un giorno anche a causa delle condizioni non favorevoli del meteo, lasciando proprio il sabato come giornata di possibile recupero. Marco Odermatt va a caccia della doppietta, dopo aver vinto la discesa ed è nettamente il favorito l’elvetico, che ha saputo fare la differenza proprio nella parte più tecnica della Birds of Prey.

L’elvetico non sembra avere rivali, anche se comunque a Copper Mountain ha vinto solo di pochi centesimi. I principali avversari sono gli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser e poi i connazionali Franjo Von Allmen, Stefan Rogentin ed Alexis Monney, anche se non hanno iniziato la stagione al meglio.

In casa Italia ieri è arrivato un buon sesto posto di Dominik Paris, che può puntare a replicare questo risultato anche in superG, nonostante il poco feeling con la Birds of Prey. Si spera poi in una buona prestazione di Guglielmo Bosca (il migliore a Copper Mountain) e di Giovanni Franzoni, mentre Mattia Casse cerca il riscatto dopo un avvio di stagione sottotono.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Si parte alle 19.00. Buon divertimento!