Il salto con gli sci pronto al suo momento più solenne dell’inverno. Via alla 74ma Tournée dei 4 Trampolini

Il salto con gli sci si appresta a mandare in scena il più solenne dei suoi appuntamenti, ovverosia la Tournée dei 4 trampolini. La leggendaria manifestazione, giunta alla propria 74ma edizione, trascende lo sport. Si parla di una vera e propria tradizione popolare legata alle vacanze natalizie nei Paesi di lingua tedesca. Per un saltatore, vincerla significa “sistemarsi la carriera”. Il prestigio di una Vierschanzentournee è difatti equiparabile a quello dell’oro olimpico.

Il concetto di avere un evento che comprendesse quattro gare in rapida successione su altrettanti trampolini diversi, con classifica finale determinata dalla somma dei punteggi di tutti i salti, fu sviluppata già nel 1949 dagli sci club di Partenkirchen e Innsbruck. Cionondimeno, la situazione politica dell’epoca (lo sport tedesco era oggetto di un embargo) ne impedì la realizzazione sino al 1952.

Vide la luce con il nome di “Tournée tedesco-austriaca di salto con gli sci. Le località prescelte per ospitare le competizioni furono Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen in Germania; Innsbruck e Bischofshofen in Austria. La Tournée ebbe un immediato grande riscontro di pubblico, tanto che già nel 1956 le televisioni ARD e Bayerischer Rundfunk cominciarono a trasmetterla.

Nel corso degli anni ’60 e ’70 l’importanza e la popolarità dell’appuntamento, unico del suo genere nel panorama degli sport invernali, crebbero esponenzialmente. D’altronde all’epoca la Tournée rappresentava una delle rare occasioni di confronto a livello internazionale fra tutti i saltatori (la Coppa del Mondo nacque infatti sono nel 1979). La costituzione del massimo circuito ha però avuto l’effetto di accrescere ulteriormente fascino e prestigio della Vierchanzentournee, seguitissima dal pubblico e ambitissima dagli atleti.

HALL OF FAME

Sono 51 gli uomini capaci di vincere almeno una Tournée. Fra di essi, sette si meritano una menzione speciale, poiché possono essere considerati parte di un’ipotetica “Hall of Fame” della manifestazione.

AHONEN Janne (Finlandia) – Unico atleta ad aver vinto 5 edizioni (1998-99, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08).

WIRKOLA Bjørn (Norvegia) – Unico saltatore ad aver conquistato 3 Tournée consecutive (1966-67, 1967-68 e 1968-69).

RECKNAGEL Helmut (Germania) – Primo uomo sia a bissare il successo finale (1957-58, 1958-59), che a raggiungere la quota delle tre affermazioni (1960-61).

HANNAWALD Sven (Germania) – Primo atleta a realizzare il Grande Slam, ovvero a vincere tutte le quattro tappe nella stessa edizione (2001-02).

WEIßFLOG Jens (Germania) – Detentore del record di longevità, essendo stato capace di imporsi da teenager nel 1983-84 e, dopo aver conquistato anche le edizioni 1984-85 e 1990-91, di vincere da trentenne nel 1995-96 a distanza di 12 anni dalla prima affermazione.

STOCH Kamil (Polonia) – Secondo saltatore ad aver realizzato il Grande Slam (2017-18), nonché l’unico ad aver vinto due volte dopo aver compiuto trent’anni (2017-18 e 2020-21). Il polacco, in precedenza, aveva primeggiato anche nel 2016-17.

KOBAYASHI Ryoyu (Giappone) – Terzo atleta ad aver realizzato il Grande Slam (2018-19), oltre a essere il solo non europeo ad aver conquistato più di un’edizione (2021-22 e 2023-24), nonché l’unico ad aver vinto la Tournée con la curiosa combinazione di aver concluso tutte e quattro le tappe al secondo posto.

PREVC Peter (Slovenia) – Unico ad aver vinto 7 serie di gara nella medesima edizione (2015-16).

Le superpotenze storiche del salto con gli sci spiccano, ovviamente, nella classifica dei Paesi con più vittorie. Per la verità fra di esse vi è grande equilibrio, anche se va detto che l’Austria ha preso il sopravvento nel XXI secolo dopo aver vissuto in una posizione subordinata nel XX.

17 – AUSTRIA

16 – GERMANIA (12 DDR + 1 FRG + 1 GER)

16 – FINLANDIA

11 – NORVEGIA

5 – POLONIA

4 – GIAPPONE

2 – CECHIA (1 CEC + 1 CZE)

2 – SLOVENIA

1 – UNIONE SOVIETICA

Nonostante le Tournée disputate siano 73, i successi accreditati sono 74. Nell’edizione 2005-06 vi fu l’incredibile ex aequo tra Janne Ahonen e Jakub Janda. I due chiusero con lo stesso identico punteggio e vennero dichiarati entrambi vincitori!

IL SISTEMA KO

Una peculiarità unica della Vierschanzentournee è quella di avere competizioni che, a meno di cause di forza maggiore, si disputano con il sistema KO. Questo format, ideato per generare interesse attorno alla qualificazione, è stato introdotto a metà anni ’90 e da allora mai più abbandonato. Come funziona?

La start list della prima serie di gara non è compilata invertendo la classifica generale di Coppa del Mondo, bensì basandosi sul risultato della qualificazione, il cui esito è utilizzato per determinare 25 scontri diretti in cui ogni saltatore affronta un avversario secondo il tabellone:

26° vs 25°

27° vs 24°

28° vs 23°

e così via fino a…

48° vs 3°

49° vs 2°

50° vs 1°

Accedono alla seconda serie, e quindi alla zona punti, i vincitori di ogni scontro diretto più cinque ripescati (impropriamente chiamati lucky losers), ovvero i cinque uomini con il punteggio più alto tra gli sconfitti.

Pertanto teoricamente si può essere nei 30 senza avere una delle migliori trenta prestazioni assolute, o viceversa.