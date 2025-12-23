Salto con gli sci, Giovanni Bresadola e Annika Sieff vincono i campionati italiani

A Predazzo (in provincia di Trento) sono andati in scena i campionati italiani di salto con gli sci, su un trampolino ristrutturato in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento odierno rappresentava un vero e proprio test in vista dei Giochi, risultando più che positivo dopo alcune piccole modifiche apportate all’incidenza del dente della struttura.

Giovanni Bresadola si è imposto sul fronte maschile con il punteggio di 240.5, conseguito grazie a due salti che hanno superato i 100 metri e che gli hanno permesso di superare Alex Insam (campione uscente) di mezzo punto. Bresadola è tornato a imporsi dopo il sigillo del 2022, sul gradino più basso del podio è invece salito Francesco Cecon.

Terzo tricolore in carriera per Annika Sieff, classe 2003 che ha superato i 90 metri con entrambi i salti ed è stata premiata con il punteggio complessivo di 206,5. Alle sue spalle si sono piazzate Jessica Malsiner e Martina Ambrosi. I titoli juniores sono andati a Maximilian Gartner (classe 2007) e Leonie Runggaldier (classe 2009).