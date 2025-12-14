A che ora la Coppa del Mondo di ciclocross oggi, Namur 2025: programma, tv, streaming

Le prime tre tappe hanno scaldato l’atmosfera e hanno aiutato i corridori ad entrare in temperatura. La competizione entra ora nel vivo con le diverse gare che, nel periodo natalizio, si susseguono a ritmo incalzante. Sarà Namur, in Belgio, ad ospitare la quarta tappa di Coppa del Mondo di ciclocross: la giornata si caratterizza per le gare dell’élite uomini e donne.

In campo maschile, partenza prevista alle 15:10, l’esordio stagionale di Mathieu van der Poel rappresenta il tema principale di giornata. Il fuoriclasse olandese potrà sicuramente avere un impatto importante sulla gara e sulla classifica. Dal prossimo weekend entrerà in gara anche Wout van Aert per completare un binomio in grado di garantire agli appassionati duelli esplosivi e ricchi di colpi di scena.

Rientra, dopo aver saltato la tappa in Sardegna della scorsa settimana, il belga Thibau Nys, leader della generale grazie ai successi ottenuti nelle prime due uscite. In casa Italia al via Filippo Agostinacchio, il campione europeo Under 23 Mattia Agostinacchio e Stefano Viezzi, a podio nelle due gare della categoria di appartenenza.

Ad aprire il programma sarà la gara femminile che inizierà alle 13:40: ci sono tutte le promesse per una sfida spettacolare tra le big del panorama internazionale. Lucinda Brand ha conquistato il secondo successo stagionale a Terralba al termine di una gara dominata e domani dovrà guardarsi soprattutto dalla connazionale Puck Pieterse, quest’ultima all’esordio stagionale. Aniek van Alphen, con 91 punti, guida una generale dalle forti tinte neerlandesi. In casa Italia le speranze di un buon piazzamento sono affidate a Sara Casasola, seconda nell’esordio di Tabor e sesta della classifica generale. Al via anche Lucia Bramati e Giorgia Secchi.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Namur non sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport + HD. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay Sport 3, Eurosport 2, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle due gare Elite.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS NAMUR 2025

14 dicembre

13.40 Gara élite donne

15.10 Gara élite uomini

