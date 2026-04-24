La stagione delle Classiche si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi: Vollering contro tutte. L’Italia punta su Trinca Colonel

Chiudere il capitolo iniziale dell’annata per poi tuffarsi a capofitto nella prima grande corsa a tappe, la Vuelta di Spagna. È tutto pronto per vivere le emozioni di una palpitante domenica: la stagione delle Classiche del Nord si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi femminile.

La celebre corsa in linea, siamo giunti alla decima edizione, prende il via da Bastogne e si conclude a Liegi dopo aver percorso 156 chilometri, tre in più rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno Kim Le Court Pienaar ha ottenuto il primo storico trionfo per le Mauritius precedendo in volata il duo olandese Puck Pieterse-Demi Vollering e la francese Cedrine Kerbaol.

Le salite che dovranno affrontare le cicliste sono dieci: rispetto alla gara maschile, non è presente la Côte de Saint-Roch. Rispetto all’edizione 2025, le atlete affronteranno il Col de Haussire e il Col du Maquisard. La parte finale ricalca la prova maschile: una fase durissima che propone le Côte Wanne, Stockeu, Haute-Levée, La Redoute, Forges e Roche-aux-Faucons.

Nel contesto di un quadro generale caratterizzato da un sostanziale equilibrio, Demi Vollering si sta mettendo in evidenza con un percorso di risultati eccellenti. Nel mese di aprile la fuoriclasse olandese ha vinto il Giro delle Fiandre e la Freccia Vallone, è arrivata seconda nell’Attraverso le Fiandre e terza nell’Amstel di domenica scorsa.

Al suo fianco ci saranno le compagne di squadra Elise Chabbey e Juliette Berthet, mentre proverà a fermarla una schiera di avversarie ampiamente qualificate e affamate di vittorie importanti. Il Team SD Worx-Protime affida le proprie possibilità al duo formato dalla neerlandese Anna van der Breggen e da Lotte Kopecky con la belga vogliosa di lasciare nuovamente il segno dopo lo sprint vincente della Milano-Sanremo. Tra gli elementi più caldi dell’ultimo periodo figura senza dubbio Paula Blasi. La giovanissima spagnola della UAE Team ADQ ha infatti trionfato nella classica olandese con uno splendido assolo e si è poi confermata con il terzo posto della Freccia Vallone.

Impossibile non inserire nel novero delle candidate al successo la polacca Kasia Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto, l’olandese Puck Pieterse della Fenix-Premier Tech, seconda classificata mercoledì, e la francese Pauline Ferrand-Prevot del Team Visma Lease a Bike.

La spedizione azzurra, per l’occasione, conterà su un contingente esiguo. Le speranza italiane di una corsa da concludere con un piazzamento di buon livello sono affidate a Monica Trinca Colonel della Liv – AlUla – Jayco, undicesima nella Freccia Vallone di mercoledì, a Francesca Barale, giovane classe 2003 della Movistar Team e a Soraya Paladin della CANYON//SRAM zondacrypto (WTW).