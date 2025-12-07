Ciclocross: Vanthourenhout trionfa a Terralba in Coppa del Mondo. Top 10 per Filippo Agostinacchio

Michael Vanthourenhout si è imposto in occasione della prova maschile élite valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025 di ciclocross andata in scena questa settimana in Italia, precisamente in quel di Terralba, località della Sardegna.

Grande prova quello del belga, autore di una gara di grande sacrificio in cui ha cercato di tenere alto il ritmo dall’inizio alla fine, fermando il cronometro a 1:03:17 precedendo di un solo secondo l’olandese Joris Nieuwenhuis e il connazionale Laurens Sveeck, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Più lontano l’altro olandese, ovvero Ryan Kamp, arrivato al traguardo con sette secondi di distacco rispetto al primo della classe piazzandosi davanti ai tre avversari del belgio Niels Vandeputte (+8’), Victor Van de Putte (+11’) e Toon Vandebosch (+13’). Da segnalare poi l’ottavo piazzamento di Filippo Agostinacchio, il quale si è dovuto accontentare di un distacco di ventitré secondi rispetto al leader.

Ben tre azzurri invece si sono accomodati in top 20: stiamo parlando di Federico Ceolin, quattordicesimo a +1:56, Gioele Bertolini, sedicesimo con +2:31, e Tommaso Ferri, diciannovesimo a +3:34. Tra i primi trenta infine Samuele Scappini, ventunesimo a +4:28, Antonio Folcareelli, ventiquattresimo a +4:46, Lorenzo De Longhi, venticinquesimo a +5:19, Alan Zanolini, ventottesimo a +5:28 e Filippo Cecchi, trentesimo a +5:32. Chiudono la lunga trafila di corridori italiani Pietro Cao, trentunesimo a +5:45, Matteo Valentini, trentatreesimo con un giro di svantaggio, oltre che Marco Bramati, trentacinquesimo anche lui con un giro di svantaggio. Non è partito invece Nicola Parenti.