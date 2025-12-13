Dove vedere in tv Van der Poel a Namur: orario Coppa del Mondo ciclocross, programma, streaming

Mathieu Van der Poel è atteso sul fango belga di Namur per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. Per il fuoriclasse neerlandese si tratta del debutto stagionale nella specialità e soprattutto del ritorno alle competizioni dopo quasi tre mesi di stop. L’ultima gara disputata dal trentenne dell’Alpecin-Deceuninck risale infatti ai Mondiali di mountain bike dello scorso 14 settembre a Crans Montana.

Il sette volte campione iridato di ciclocross, che punterà all’ottavo titolo il 1° febbraio 2026 a Hulst, torna dunque a gareggiare dopo aver recuperato dai problemi fisici che lo avevano portato ad abbandonare in anticipo il Tour de France. “Mi piace molto allenarmi, ma ma mi manca la competizione. Non vedo l’ora di tornare in corsa una settimana prima dell’anno scorso. È passato diverso tempo dall’ultima volta che ho corso a Namur e penso sia un gran gara, penso di essere pronto“, le sue parole alla vigilia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara maschile di ciclocross a Namur con Van der Poel. La competizione sarà visibile in diretta streaming su discovery+, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS NAMUR

Domenica 14 dicembre

Ore 15.10 Prova Uomini Elite

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS NAMUR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.