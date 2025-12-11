Coppa del Mondo di Ciclocross, a Namur il debutto di van der Poel

Le prime tre tappe sono in archivio, la competizione entra nella sua fase calda con gare a ritmo sempre più serrato. A rendere l’atmosfera ancor più affascinante l’ingresso in gara dei fenomeni del circuito internazionale. La Coppa del mondo di ciclocross si sposta a Namur, in Belgio, per la quarta tappa. Sono in programma la gara dell’élite maschile e dell’élite femminile.

Nell’élite maschile, la partenza della gara è prevista alle 15:10, i motivi di interesse sono certamente numerosi. È il momento dell’atteso esordio stagionale di Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese rappresenta il pericolo maggiore per i big in testa alla classifica e proverà certamente a lasciare subito il segno in attesa di poter duellare con l’acerrimo rivale Wout Van Aert il cui debutto è previsto per settimana prossima. Non starà però certamente a guardare il leader della graduatoria Thibau Nys.

Il belga, al rientro dopo l’assenza della scorsa settimana, punta al terzo successo per respingere così l’assalto dei più diretti inseguitori in graduatoria. Laurens Sweeck, secondo con 76, e l’olandese Joris Nieuwenhuis, terzo con 75, sono pronti alla battaglia nel tentativo di operare il sorpasso. Michael Vanthourenhout, reduce dalla vittoria di domenica scorsa a Terralba e vincitore dello scorso anno, ha rilanciato in maniera significativa le proprie ambizioni ed è a ridosso dei primi.

In casa Italia opportunità importante per i giovani. Ci sarà spazio per Stefano Viezzi e Mattia Agostinacchio, prospetti che, senza aver nulla da perdere, potranno vivere una preziosa esperienza di crescita. In pista anche Filippo Agostinacchio, reduce dal buon risultato ottenuto a Terralba.

La gara femminile, partenza prevista alle 13:40, promette emozioni grazie al possibile duello da fuochi d’artificio tra Lucinda Brand e la connazionale Puck Pieterse, al debutto stagionale. Non reciterà certamente il ruolo di semplice comparsa Aniek Van Alphen, al momento leader con 91 punti di una graduatoria a forti tinte neerlandesi. Le speranze tricolori si affidano a Sara Casasola, seconda nell’esordio di Tabor e al momento sesta in classifica generale.