Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Eric Perrot vince la graduatoria dell’individuale
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi.
Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 PERROT Eric FRA 924
2 GIACOMEL Tommaso ITA 797
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 697
4 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 652
5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 532
6 FILLON MAILLET Quentin FRA 519
7 JACQUELIN Emilien FRA 502
8 PONSILUOMA Martin SWE 500
9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 494
10 LAEGREID Sturla Holm NOR 479
CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 PERROT Eric FRA 211
2 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 141
3 JACQUELIN Emilien FRA 133
4 LAEGREID Sturla Holm NOR 125
5 HOFER Lukas ITA 123
6 ULDAL Martin NOR 120
7 SAMUELSSON Sebastian SWE 94
8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 89
9 NAWRATH Philipp GER 78
10 GIACOMEL Tommaso ITA 72
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 GIACOMEL Tommaso ITA 309
2 SAMUELSSON Sebastian SWE 274
3 PERROT Eric FRA 241
4 FILLON MAILLET Quentin FRA 202
5 BOTN Johan-Olav NOR 200
6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 196
7 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 191
8 NAWRATH Philipp GER 191
9 PONSILUOMA Martin SWE 185
10 LAEGREID Sturla Holm NOR 176
CLASSIFICA PURSUIT COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 Eric Perrot (Francia) 307
2 Tommaso Giacomel (Italia) 296
3 Sebastian Samuelsson (Svezia) 264
4 Johannes Dale-Skjevdal (Norvegia) 260
5 Martin Ponsiluoma (Svezia) 223
6 Johan-Olav Botn (Norvegia) 220
7 Quentin Fillon Maillet (Francia) 219
8 Emilien Jacquelin (Francia) 173
9 Fabien Claude (Francia) 160
10 Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 149
CLASSIFICA MASS START COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
- Eric Perrot (Francia) 165
- Tommaso Giacomel (Italia) 120
- Campbell Wright (USA) 116
- Johan-Olav Botn (Norvegia) 91
- Fabien Claude (Francia) 77
- Vetle Sjaastad Christiansen (Norvegia) 65
- Sverre Dahlen Aspenes (Norvegia) 65
- Sebastian Samuelsson (Svezia) 65
- Lukas Hofer (Italia) 64
- Emilien Jacquelin (Francia) 63