LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi all’attacco di Jeanmonnot

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’inseguimento femminile di 10 chilometri in scena dalle nevi francesi di Annecy Le Grand Bornand, che vede l’Italia con WIERER e VITTOZZI in piena caccia per la vittoria.

Dorothea ha conquistato nella sprint della giornata di giovedì il secondo podio di stagione, confermandosi in un clamoroso momento di forma e si è messa nella situazione che lei gradisce di più nel format di gara a lei preferito. L’azzurra parte terza con appena 11″ di ritardo dalla vincitrice Hanna Öberg, che ha sopravanzato nel finale della prova su due poligoni la beniamina di casa Lou Jeanmonnot. Quest’ultima ha i favori del pronostico oggi, vista l’adattabilità ai quattro poligoni e la mentalità che la francese n.1 dispone.

In corsa quantomeno per il podio Lisa Vittozzi, ultima vincitrice nel format e vicinissima alla leadership di specialità. Oggi serve una grandissima prova al poligono, un’altra, lei che non sbaglia da 6 poligoni, 8 se consideriamo anche la staffetta di Hochfilzen. Sappadina al via con 15″ di ritardo dalla sorella svedese e 4″ da Wierer. Per l’Italia al via anche una grande Rebecca Passler (25^ a 1:07) e Samuela Comola (44^ a 1:44). Per loro serve, oltre alla precisione, trovare qualcosa di più sugli sci.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE dell’inseguimento femminile di 10 chilometri in scena dalle nevi di Annecy-Le Grand Bornand (FRA). Una gara che promette tanto spettacolo e tanta tensione con l’Italia in corsa per la vittoria! Vi aspettiamo dalle 12:15!