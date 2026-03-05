Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot resta leader, Vittozzi e Wierer stabili

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi.

Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026

1 Lou Jeanmonnot (Francia) 854

2 Suvi Minkkinen (Finlandia) 669

3 Hanna Oeberg (Svezia) 635

4 Anna Magnusson (Svezia) 630

5 Elvira Oeberg (Svezia) 596

6 Maren Kirkeeide (Norvegia) 576

7 Lisa Vittozzi (Italia) 524

8 Camille Bened (Francia) 510

9 Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 478

10 Dorothea Wierer (Italia) 456

CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026

1 Lou Jeanmonnot (Francia) 136

2 Anna Magnusson (Svezia) 134

3 Elvira Oeberg (Svezia) 127

4 Hanna Oeberg (Svezia) 125

5 Dorothea Wierer (Italia) 106

6 Tereza Vobornikova (Cechia) 103

7 Lisa Vittozzi (Italia) 95

8 Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 90

9 Paulina Batovska-Fialkova (Slovacchia) 87

10 Camille Bened (Francia) 84

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026

1 JEANMONNOT Lou FRA 311

2 MINKKINEN Suvi FIN 255

3 KIRKEEIDE Maren NOR 239

4 OEBERG Hanna SWE 238

5 OEBERG Elvira SWE 218

6 MAGNUSSON Anna SWE 210

7 VITTOZZI Lisa ITA 173

8 WIERER Dorothea ITA 168

9 SIMON Julia FRA 130

10 BENED Camille FRA 126

41 PASSLER Rebecca ITA 47

46 CARRARA Michela ITA 29

56 COMOLA Samuela ITA 21

66 AUCHENTALLER Hannah ITA 8

75 ZINGERLE Linda ITA 1



CLASSIFICA PURSUIT COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026

1 Suvi Minkkinen (Finlandia) 287

2 Lou Jeanmonnot (Francia) 277

3 Hanna Oeberg (Svezia) 245

4 Anna Magnusson (Svezia) 236

5 Elvira Oeberg (Svezia) 229

6 Maren Kirkeeide (Norvegia) 218

7 Camille Bened (Francia) 195

8 Lisa Vittozzi (Italia) 191

9 Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 184

10 Oceane Michelon (Francia) 160

CLASSIFICA MASS START COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026

1. Lou Jeanmonnot (Francia) 130

2. Julia Simon (Francia) 110

3. Camille Bened (Francia) 105

4. Oceane Michelon (Francia) 101

5. Maren Kirkeeide (Norvegia) 90

6. Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 90

7. Amy Baserga (Svizzera) 84

8. Franziska Preuss (Germania) 73

9. Lisa Vittozzi (Italia) 65

10. Suvi Minkkinen (Finlandia) 59