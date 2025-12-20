Dorothea Wierer ancora sul podio nell’inseguimento ad Annecy! Vittozzi sfiora la top5, vince Jeanmonnot

Altro giro, altro podio per Dorothea Wierer nell’appuntamento di Annecy-Le Grand Bornand (Francia), terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi transalpine la biatleta altoatesina ha bissato il risultato della Sprint sui 7,5 km, chiudendo al terzo posto l’inseguimento odierno (52° podio in carriera nel massimo circuito) grazie a una prova di grande intelligenza tattica, macchiata da un solo errore al poligono, nella terza serie.

Una gestione dello sforzo impeccabile ha permesso a Wierer di contenere gli attacchi delle avversarie nell’ultimo giro, tagliando il traguardo con un ritardo di 32”7 dalla vincitrice, la beniamina di casa Lou Jeanmonnot. Prestazione ai limiti della perfezione per la francese, rapidissima nell’esecuzione al tiro e solida sugli sci, capace di costruirsi un margine di sicurezza già nelle prime fasi di gara.

Alla fine, l’unico bersaglio mancato nell’ultima sessione in piedi non ha modificato l’esito della competizione: Jeanmonnot ha così centrato il secondo successo stagionale e il 14° della carriera, precedendo di 32”7 la finlandese Suvi Minkkinen (0+0+0+0) e la stessa Wierer. A completare la top-5 l’altra francese Julia Simon (1+0+0+0), quarta a 35”0, e la slovacca Paulina Batovska Fialkova (1+0+1+0), quinta a 35”5.

Sesta posizione per Lisa Vittozzi che, dopo due errori nella prima serie a terra, è stata impeccabile nei restanti poligoni, mettendo in mostra una velocità di esecuzione notevole. Non a caso la sappadina ha fatto segnare il miglior shooting-time in 1’24”9. È mancato qualcosa sul piano della velocità sugli sci, ma il distacco finale di 42”0 dalla vetta resta comunque positivo.

Ottima prova anche per Rebecca Passler, che ha ottenuto il miglior risultato della carriera con il 13° posto finale, nonostante un errore nella prima serie in piedi (+1’15”2). Da evidenziare il secondo posto nella classifica dello shooting-time (1’29”1), alle spalle di Vittozzi e davanti a Wierer (1’30”5): un dato che certifica l’eccellente rendimento del trio azzurro. Ha chiuso invece in 41ª posizione la quarta italiana, Samuela Comola, penalizzata da tre errori nella terza serie e da un ritardo di 3’35”1.

In virtù di questo risultato, Wierer sale al secondo posto della classifica generale con 355 punti, alle spalle di Jeanmonnot (406), mentre Vittozzi è sesta a quota 304. Domani il programma prevede la 12.5 km Mass Start, al via alle ore 12.15.