Biathlon, Johan-Olav Botn vince la pursuit di Annecy e consolida il primato. Giacomel risale ed è in top 15

Tommaso Giacomel risale fino al 15° posto nella 12.5 km pursuit maschile di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026: l’azzurro, 24° nella sprint di ieri, guadagna 9 posizioni, mentre la gara viene vinta dal norvegese Johan-Olav Botn, che consolida la leadership in classifica generale.

Il pettorale giallo di leader della graduatoria, dunque è sempre più saldo sulle spalle del norvegese Johan-Olav Botn, che si prende anche il pettorale rosso della classifica di specialità vincendo la gara grazie al 20/20 al poligono che gli consente di tagliare il traguardo in 31’20″8.

Alle sue spalle giungono il transalpino Emilien Jacquelin, che manca tre bersagli ed è secondo a 17″6, beffando all’arrivo sia l’altro norvegese Johannes Dale-Skjevdal, terzo con due errori nell’ultima serie, a 17″9, e l’altro francese Eric Perrot, quarto con 19/20 al poligono, a 18″3.

Seguono due svedesi, con Sebastian Samuelsson quinto, con quattro bersagli mancati, a 22″5, che scavalca nel tratto conclusivo il connazionale Martin Ponsiluoma, sesto, con tre errori al tiro, a 24″7. Settima piazza per il vincitore della sprint di ieri, il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, che fa 18/20 al tiro e termina a 38″4.

Oltre il minuto di ritardo, invece, per l’altro norvegese, Sturla Holm Laegreid, con due errori, ottavo a 1’12″8, davanti all’austriaco Simon Eder, che trova lo zero al poligono ed è nono a 1’18″6, infine completa la top ten il tedesco Philipp Nawrath, decimo con tre errori a 1’19″5.

Risale, dopo la 24ma posizione della sprint, invece, Tommaso Giacomel, che guadagna 9 piazze ed è 15° al traguardo, commettendo due errori al tiro, entrambi nella terza serie, giungendo al traguardo staccato di 1’22″0, chiudendo il gruppetto che si è giocato il nono posto all’arrivo. Non è partito, invece, Lukas Hofer.

In classifica generale consolida il primato il norvegese Johan-Olav Botn, che si issa a quota 510, mentre Tommaso Giacomel perde una posizione ed ora è quarto con 341. Nella graduatoria di specialità conquista il pettorale rosso il solito Botn, ora primo con 220 punti, con Giacomel terzo a quota 156.