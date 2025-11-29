Sport in tv oggi (sabato 29 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 29 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Race e qualifiche del GP del Qatar per la F1: la lotta per il Mondiale tra Max Verstappen e le McLaren è più viva che mai in questo intenso finale di stagione. Gli Europei di curling giungono alle loro battute conclusive con le due finali per la medaglia d’oro sul ghiaccio di Lohja: Svizzera e Svezia si affronteranno al maschile, incrocio tra Scozia e Norvegia al femminile.

Abbuffata di discipline invernali: gigante femminile per lo sci alpino a Copper Mountain, staffetta maschile e femminile di biathlon a Oestersund, il World Tour di short track a Dordrecht, sprint in tecnica classica per lo sci di fondo a Ruka, senza dimenticarsi di bob, combinata nordica, salto con gli sci, snowboard. Da seguire anche i Mondiali di calcio a 5 femminile: l’Italia affronterà l’Iran per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale, alle azzurre basterà un pareggio per superare il turno.

Ampio spazio ai campionati nazionali degli sport di squadra tra volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano e poi la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri, mentre nella notte l’Italia femminile sarà impegnata nell’amichevole contro gli USA sul suolo americano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 29 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 29 novembre

01.00 CALCIO FEMMINILE (amichevole) – USA-Italia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Syed Modi International Championship (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Tanzania-Giappone (diretta streaming su Fifa+)

05.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Secret Garden, finali (diretta streaming su Discovery+)

07.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi, terza giornata (diretta streaming su Judo Tv)

07.00 BMX RACING (Coppa del Mondo) – Park maschile/femminile a Sakai, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

07.05 RALLY – Rally di Arabia Saudita, tre prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 07.05 alle ore 08.00; diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 11.00 alle ore 12.30; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 07.05 alle ore 08.00 e dalle ore 11.00 alle ore 12.30)

07.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Nuova Zelanda-Portogallo (diretta streaming su Fifa+)

08.00 RUGBY A 7 – Sevens Series maschile/femminile a Dubai (diretta streaming su HSBC SVNS)

08.55 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Ruka, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro femminile: Scozia vs Svezia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel)

09.15 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Innsbruck (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

10.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Iran-Italia (diretta tv su RaiSportHS; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

10.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo juniores, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, HS142 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.00 VELA – SailGP ad Abu Dhabi, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

11.25 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Ruka, finali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Panama-Brasile (diretta streaming su Fifa+)

13.00 VELA – Europei IGFoil, regate (diretta streaming sul canale YouTube di IQFoil)

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.15 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Innsbruck (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.35 SHORT TRACK – World Tour a Dordrecht, terza giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Cardiff (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro maschile: Svizzera vs Svezia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, The Curling Channel)

14.00 SNOOKER – UK Championship, primo turno (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 14.45; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Novara (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Bra (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Livorno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Cavese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Catania (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Padova-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

14.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, 10 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pescara-Padova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Avellino (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Bielorussia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 F1 – GP Qatar, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Werder Brema-Colonia, Hoffenheim-Augsburg, Union Berlino-Heindeheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Varazdin (diretta streaming su Como Tv)

15.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Burnley (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Leeds (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: De Akker-Brescia, Roma-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

16.05 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Ruka, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.10 RUGBY (Test Match) – Galles-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.55 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-PSG (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Ekipe Orizzonte Catania-Terrassa (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Sant Andreu-Roma (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.05 KARATE – Mondiali, terza giornata (diretta streaming sul canale YouTube di WKF)

17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.20 F2 – GP Qatar, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Ravenna (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Copper Mountain, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS105 femminile a Falun, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-Roseto (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Chiaravalle-Bolzano, Conversano-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Quattro partite: Angola-Corea del Sud, Brasile-Cechia, Romania-Giappone, Svizzera-Senegal (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Saviatesta Mantova (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY (Serie A2) – Sorrento-Ravenna (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mestrino-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Trieste-Keruleti (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Rapallo-Vouliagmeni (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Kilmarnock-Dundee United (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Paris FC-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Nacional-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Trieste-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 F1 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Palermo-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Rangers-Tampa Bay Lightning (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY (Superlega) – Monza-Piacenza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Conegliano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Quattro partite: Croazia-Danimarca, Cuba-Svezia, Iran-Ungheria, Kazakhstan-Norvegia (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Lazio (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Copper Mountain, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Fulham (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Colorado Avalanche-Montreal Canadiens (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Tolosa (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 GOLF (DP World Tour) – Australian PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 00.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 00.00)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Seattle Kraken-Edmonton Oilers (diretta streaming su DAZN)

22.00 CALCIO (Copa Libertadores, finale) – Palmeiras-Flamengo (diretta streaming su Como Tv)

23.00 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)