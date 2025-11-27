F1, GP Qatar 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 si disputerà nel weekend del 28, 29 e 30 novembre a Lusail, dove si terrà la quarta edizione del Gran Premio del Qatar. Si tratta di uno degli appuntamenti di istituzione più recente e rappresenta uno dei tanti mezzi con cui il Paese mediorientale vuole affermare la propria potenza economica. Non siamo al livello dei Mondiali di calcio 2022, ma avere un GP di Formula 1 nobilita la propria immagine.

Per la verità, l’autodromo di Lusail ha più di vent’anni di vita. Venne edificato a inizio XXI secolo e fu concepito specificatamente per le competizioni motociclistiche. Non a caso, ospita il Mondiale di MotoGP dal 2004. Cionondimeno, gli standard richiesti dal Circus sono decisamente più elevati rispetto a quelli della controparte a due ruote. Ecco perché negli anni scorsi si è intrapreso un impressionante lavoro per ampliare le infrastrutture di supporto, adeguandole alle necessità della F1.

Nel 2024, la Sprint si risolse con una doppietta della McLaren (Oscar Piastri primo e Lando Norris secondo), mentre la gara vide primeggiare la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e al già citato Piastri. Il monegasco fu peraltro autore anche del giro più veloce in gara. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Qatar in TV.

GP QATAR F1 – GUIDA TV8

Sabato 29 novembre

Ore 13:00 – F1, Qualifica Sprint – Differita tv in chiaro.

Ore 15:00 – F1, GARA Sprint – Diretta tv in chiaro

Ore 19:00 – F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Domenica 30 novembre

Ore 21:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP QATAR F1 2025

TV IN CHIARO – È prevista la copertura in chiaro in diretta della Sprint e delle qualifiche. Viceversa, la gara non sarà visibile gratuitamente live. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in chiaro, ma in differita, il Gran Premio di Qatar.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta ogni sessione di Lusail. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità in palinsesto.

STREAMING – L’evento qatariota potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP QATAR F1 2025

VENERDI’ 28 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 14:30 F1, Prove Libere

Ore 18:30 F1, Qualifica Sprint

SABATO 29 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15:00 F1, Sprint

Ore 19:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 30 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 17:00 F1, Gara