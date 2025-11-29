LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: la Sprint assegna punti, poi le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo giorno del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Al Lusail International Circuit di Lusail (Qatar) si entra nel vivo: quest’oggi si assegnano i primi punti di questa tappa con la Sprint Race, che mette in palio 8 punti per il vincitore. A seguire ci saranno le qualifiche per la gara domenicale. In un Mondiale così combattuto ogni singolo giro potrebbe risultare decisivo.

Il venerdì di Lusail ha riconsegnato al Mondiale Oscar Piastri. Dopo due mesi difficili in cui ha commesso tanti errori dimostrando di soffrire la pressione di vincere il titolo piloti, l’australiano è tornato ad essere protagonista essendo il più veloce di tutti nelle FP1 e soprattutto nella Sprint Qualifying. Il pilota aussie prova a riaprire il Mondiale, dove ha un ritardo di 24 punti da Lando Norris così come Max Verstappen.

Il leader del Mondiale ha limitato i danni nelle qualifiche per la gara Sprint conquistando la terza posizione. Il britannico partirà alle spalle di George Russell e potrà amministrare, consapevole dei pochi punti messi in palio in questa gara. Per Norris potrebbe andare bene non prendersi rischi “accontentandosi” di perdere uno o due punti dal compagno di scuderia. Sarà chiamato ad una Sprint Race all’attacco Max Verstappen: l’olandese scatterà dalla sesta casella dopo una Sprint Qualifying complicata in cui è stato anche battuto da Yuki Tsunoda (prima volta in stagione).

Per le due Ferrari si preannuncia l’ennesima gara all’attacco di questo Mondiale. La Sprint Qualifying non ha sorriso alle due rosse che partiranno in nona (Charles Leclerc) ed in diciottesima posizione (Lewis Hamilton). La scuderia di Maranello potrebbe optare per un lavoro speculare a quello svolto ad Austin: trasformare la Sprint Race in una prova libera di lusso in cui poter raccogliere dati importanti per sistemare l’assetto in vista della gara domenicale.

L’appuntamento con la Sprint Race è alle 15.00 mentre le qualifiche partiranno alle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del sabato del GP del Qatar con aggiornamenti giro dopo giro per non perdere alcuna emozione del day 2 di Lusali. Buon divertimento!