Calendario sport invernali: gli orari della settimana 24-30 novembre, dove vederli in tv e streaming

La stagione olimpica degli sport invernali sta entrando definitivamente nel vivo e questa settimana (dal 24 al 30 novembre) saranno protagoniste infatti diverse discipline con lo svolgimento di eventi internazionali di primo livello. Riflettori puntati ovviamente sui vari circuiti di Coppa del Mondo, soprattutto per le gare che mettono in palio punti pesanti in ottica qualificazione a cinque cerchi.

Grande attesa in particolare per l’ultimo atto del World Tour di short track a Dordrecht, che chiuderà ufficialmente la Road to Milano Cortina 2026 definendo il quadro delle quote a disposizione per ogni Paese. Previste competizioni anche nei circuiti maggiori di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, freestyle, bob e skeleton, oltre agli Europei di curling in Finlandia.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 24-30 NOVEMBRE

SCI ALPINO

Gio. 27/11/25 – Coppa del mondo – SG maschile Copper Mountain (Usa) – ore 19.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – GS maschile Copper Mountain (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – GS femminile Copper Mountain (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – SL femminile Copper Mountain (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – 10 km TC femminile Ruka (Fin) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile Ruka (Fin) – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 28/11/25 – Fis – Sprint TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin) – qualificazioni ore 08.55 e finali ore 11.25, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 29/11/25 – Fis – 10 km TL maschile e femminile sr/jr Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – 20 km TL maschile Ruka (Fin) – ore 10.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – 20 km TL femminile Ruka (Fin) – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 30/11/25 – Fis – 10 km TC maschile e femminile sr/jr Santa Caterina Valfurva (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Mar. 26/11/25 – Coppa del mondo – HS105 maschile Falun (Sve) – Qualificazioni ore 11.00, finale ore 15.00 – diretta tv Eurosport

Mer. 27/11/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Falun (Sve) – Qualificazioni ore 11.00, finale ore 15.10 – diretta tv Eurosport

Ven. 27/11/25 – Coppa del mondo – HS105 femminile Falun (Sve) – Qualificazioni ore 11.00, finale ore 15.45, diretta tv Eurosport

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS142 maschile Falun (Sve) – ore 18.15, diretta tv Eurosport

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 femminile Falun (Sve) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – HS142 maschile Falun (Sve) – ore 16.05, diretta tv Eurosport

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Falun (Sve) – ore 10.15, diretta tv Eurosport

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – HS142 maschile Falun (Sve) – qualificazioni ore 10.00 e finale ore 15.50, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 27/11/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile – ore 10.00 e 14.00, diretta tv Eurosport

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Compact Individual HS142/7,5 km maschile Ruka (Fin) – ore 18.15, diretta tv Eurosport

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 11.15 e 15.35, diretta tv Eurosport

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Mass start HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 14.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Oestersund (Sve) – ore 13.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Oestersund (Sve) – ore 16.20, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista Oestersund (Sve) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Oestersund (Sve) – ore 16.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

SNOWBOARD

Mer. 26/11/25 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 13.15

Gio. 27/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Gio. 27/11/25 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 06.30, diretta streaming Discovery+

Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Riga (Let) – ore 19.30

FREESTYLE

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Riga (Let) – ore 19.30

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 05.30, diretta streaming Discovery+

SKELETON

Gio. 27/11/25 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.30

Gio. 27/11/25 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.45

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Gara maschile Igls (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Gara femminile Igls (Aut) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Gara a squadre mista Igls (Aut) – ore 18.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 28/11/25 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.30

Ven. 28/11/25 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.30

BOB

Lun. 24/11/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.00

Lun. 24/11/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 16.00

Mar. 25/11/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.00

Mar. 25/11/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 16.00

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 09.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 13.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Lillehammer Nor) – ore 11.00

Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.00

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Bob a quattro maschile Igls (Aut) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 30/11/25 – Coppa Europa – Bob a quattro Lillehammer Nor) – ore 11.00

Dom. 30/11/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.00

CURLING

22-29 novembre Europei – Diretta tv di alcune partite su Rai Sport ed in streaming su Rai Play, discovery+ e Curling Channel

SHORT TRACK

27-30 novembre World Tour a Dordrecht – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU e delle sessioni principali su discovery+