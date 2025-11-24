Sport in tvSport Invernali
Calendario sport invernali: gli orari della settimana 24-30 novembre, dove vederli in tv e streaming
La stagione olimpica degli sport invernali sta entrando definitivamente nel vivo e questa settimana (dal 24 al 30 novembre) saranno protagoniste infatti diverse discipline con lo svolgimento di eventi internazionali di primo livello. Riflettori puntati ovviamente sui vari circuiti di Coppa del Mondo, soprattutto per le gare che mettono in palio punti pesanti in ottica qualificazione a cinque cerchi.
Grande attesa in particolare per l’ultimo atto del World Tour di short track a Dordrecht, che chiuderà ufficialmente la Road to Milano Cortina 2026 definendo il quadro delle quote a disposizione per ogni Paese. Previste competizioni anche nei circuiti maggiori di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, freestyle, bob e skeleton, oltre agli Europei di curling in Finlandia.
CALENDARIO SPORT INVERNALI 24-30 NOVEMBRE
SCI ALPINO
Gio. 27/11/25 – Coppa del mondo – SG maschile Copper Mountain (Usa) – ore 19.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – GS maschile Copper Mountain (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – GS femminile Copper Mountain (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – SL femminile Copper Mountain (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport
SCI DI FONDO
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – 10 km TC femminile Ruka (Fin) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile Ruka (Fin) – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport
Ven. 28/11/25 – Fis – Sprint TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin) – qualificazioni ore 08.55 e finali ore 11.25, diretta tv Raisport ed Eurosport
Sab. 29/11/25 – Fis – 10 km TL maschile e femminile sr/jr Santa Caterina Valfurva (Ita)
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – 20 km TL maschile Ruka (Fin) – ore 10.00, diretta tv Raisport ed Eurosport
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – 20 km TL femminile Ruka (Fin) – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport
Dom. 30/11/25 – Fis – 10 km TC maschile e femminile sr/jr Santa Caterina Valfurva (Ita)
SALTO CON GLI SCI
Mar. 26/11/25 – Coppa del mondo – HS105 maschile Falun (Sve) – Qualificazioni ore 11.00, finale ore 15.00 – diretta tv Eurosport
Mer. 27/11/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Falun (Sve) – Qualificazioni ore 11.00, finale ore 15.10 – diretta tv Eurosport
Ven. 27/11/25 – Coppa del mondo – HS105 femminile Falun (Sve) – Qualificazioni ore 11.00, finale ore 15.45, diretta tv Eurosport
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS142 maschile Falun (Sve) – ore 18.15, diretta tv Eurosport
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 femminile Falun (Sve) – ore 18.00, diretta tv Eurosport
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – HS142 maschile Falun (Sve) – ore 16.05, diretta tv Eurosport
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Falun (Sve) – ore 10.15, diretta tv Eurosport
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – HS142 maschile Falun (Sve) – qualificazioni ore 10.00 e finale ore 15.50, diretta tv Eurosport
COMBINATA NORDICA
Gio. 27/11/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile – ore 10.00 e 14.00, diretta tv Eurosport
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Compact Individual HS142/7,5 km maschile Ruka (Fin) – ore 18.15, diretta tv Eurosport
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 11.15 e 15.35, diretta tv Eurosport
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Mass start HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 14.00, diretta tv Eurosport
BIATHLON
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Oestersund (Sve) – ore 13.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Oestersund (Sve) – ore 16.20, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista Oestersund (Sve) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Oestersund (Sve) – ore 16.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com
SNOWBOARD
Mer. 26/11/25 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 13.15
Gio. 27/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Secret Garden (Chn)
Gio. 27/11/25 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 06.30, diretta streaming Discovery+
Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Riga (Let) – ore 19.30
FREESTYLE
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Secret Garden (Chn)
Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Riga (Let) – ore 19.30
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 05.30, diretta streaming Discovery+
SKELETON
Gio. 27/11/25 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.30
Gio. 27/11/25 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.45
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Gara maschile Igls (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Gara femminile Igls (Aut) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding
Ven. 28/11/25 – Coppa del mondo – Gara a squadre mista Igls (Aut) – ore 18.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding
Ven. 28/11/25 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.30
Ven. 28/11/25 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.30
BOB
Lun. 24/11/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.00
Lun. 24/11/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 16.00
Mar. 25/11/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.00
Mar. 25/11/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 16.00
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 09.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding
Sab. 29/11/25 – Coppa del mondo – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 13.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding
Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Lillehammer Nor) – ore 11.00
Sab. 29/11/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.00
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Bob a quattro maschile Igls (Aut) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding
Dom. 30/11/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding
Dom. 30/11/25 – Coppa Europa – Bob a quattro Lillehammer Nor) – ore 11.00
Dom. 30/11/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.00
CURLING
22-29 novembre Europei – Diretta tv di alcune partite su Rai Sport ed in streaming su Rai Play, discovery+ e Curling Channel
SHORT TRACK
27-30 novembre World Tour a Dordrecht – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU e delle sessioni principali su discovery+