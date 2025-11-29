LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: trasferta umbra per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale del match tra Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Imoco Volley Conegliano, valido per la dodicesima giornata della Seria A1 Tigotà, con le campionesse venete, prime in classifica in solitaria, che avranno a che fare con una trasferta umbra che sulla carta le vede favorite.

Conegliano viene da una vittoria sofferta nella prima giornata di Champions League contro le turche dell’Ankara Zeren Spor, con le Pantere di Santarelli che hanno vinto 3-2 dopo essersi ritrovate sotto di un set dopo il terzo parziale. Le campionesse d’Europa hanno giocato un match distratto ma che sono riuscite a portare a casa, avendo adesso la possibilità di trovare ritmo anche dal punto di vista del gioco.

Dopo la sconfitta per 1-3 contro Sangiovanni e per 3-1 contro Busto Arstizio, Perugia si trova a giocare, in casa, un match complesso e dal pronostico quasi certo che però potrebbe regalarci sorprese dal punto di vista della carica delle umbre che potrebbe impensierire Conegliano. Sono solo quattro le vittorie rispetto alle sette sconfitte totalizzate da Perugia che al momento si trova al dodicesimo posto in classifica.

Perugia e Conegliano si daranno battaglia dalle 20.30 al Pala Barton Energy, con i tre arbitri della serata che saranno Paolo Scotti come primo, Rossella Piana come seconda e Gianmarco Annese al videocheck. Come detto, le favorite del match sono le ragazze di Santarelli che cerca tre punti importanti per confermare la vetta della classifica. Segui il match punto dopo punto con la cronaca in Diretta e in Live su OA Sport, buon divertimento a tutti!