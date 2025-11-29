LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: bentornata, Lisa Vittozzi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, ci siamo! La prima Diretta LIVE della nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon (2025-2026), quella che vi racconterà chilometro dopo chilometro la staffetta femminile di Östersund (SWE), il ritorno di Lisa VITTOZZI!

L’attesissimo ritorno della campionessa mondiale è alla porta! Dopo oltre un anno di attesa torniamo ad ammirare sugli sci e con la carabina sulla spalle Lisa Vittozzi, che fa il suo ritorno nella stagione olimpica e che si trova a gareggiare per la prima volta dal mese di marzo 2024. Il recupero è stato completato, adesso si tratta solo di ritrovare quella forma che, nei Mondiali del 2024, la hanno portata a raggiungere il picco di rendimento della carriera affermandosi come la biathleta più forte su piazza.

SI parte con una stucchevole staffetta femminile, che però per l’Italia è fondamentale proprio per capire a che punto potrà essere la fuoriclasse sappadina nella tappa inaugurale in Svezia. Assieme a Lisa, faranno parte del primo schieramento in gonnella anche Dorothea Wierer al lancio seguita da Michela Carrara ed in chiusura Hannah Auchentaller. Vittozzi sarà quindi impiegata in 3^ frazione!

Stra-favorita, stando ai valori della passata stagione, la Francia (senza Simon). Occhio però alla Svezia che nella prima tappa è solita stra-correre. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della staffetta femminile da Östersund (SWE), che ci riconsegnerà Lisa Vittozzi in pista! Vi aspettiamo, non vediamo l’ora (alle 13:15)!