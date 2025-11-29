LIVE Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre tornano in campo per una sfida diretta che vale la qualificazione al fase ad eliminazione diretta.

L’Italia ha esordito in questa rassegna iridata con una netta vittoria contro Panama per 17-0. Le azzurre sono poi tornate in campo per la sfida contro la corazzata di questo girone, il Brasile. Nella partita con le numero 1 del ranking la nazionale di Francesca Salvatore è stata sconfitta per 6-1 dopo aver tenuto bene il campo per metà incontro. Nel finale del match c’è stata anche l’espulsione di Nicoletta Mansueto, che quindi non sarà disponibile per la sfida contro le iraniane.

L’Iran ha iniziato il proprio Mondiale contro il Brasile, venendo sconfitto per 4-1 prendendo due gol per tempo. Nella seconda partita del girone la nazionale iraniana ha sconfitto Panama per 6-2, rimediando alla sconfitta subita all’esordio ma senza riuscire a concretizzare al meglio la differenza di forze in campo.

Le due nazionali arrivano a pari punti a questa sfida, ma l’Italia è leggermente avvantaggiata per il passaggio del turno. Per accedere ai quarti di finale le azzurre avranno a disposizione due risultati su tre: in caso di pareggio infatti si guarderà alla differenza reti che premia la selezione di Francesca Salvatore che in virtù del netto successo con Panama ha un +12 rispetto al +1 dell’Iran.

La sfida tra Italia ed Iran è in programma alla PhilSports Arena di Manila (Filippine) alle 10.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!