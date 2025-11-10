LIVE Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’esordio forse più complesso tra quelli possibili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Auger-Aliassime

Buon pomeriggio e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: a Torino, in Piemonte, l’italiano vuole ripetersi dopo aver battuto il nordamericano nell’ultimo match giocato, in occasione della finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi.

Il match mette in palio anche 200 punti per il ranking ATP: Sinner, al termine della prima giornata delle Finals deve recuperare 1250 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, vittorioso ieri, e potrà iniziare a risalire la china, portandosi a -1050 nella classifica live. Nello stesso girone, ieri, Alexander Zverev ha sconfitto i due set lo statunitense Ben Shelton: il vincitore odierno affronterà il teutonico nel prossimo match.

Nel complesso sono 5 i precedenti tra i due sul circuito maggiore, con Sinner che ha vinto i tre confronti del 2025: prima della già citata finale di Parigi si era affermato anche nelle semifinali degli US Open e, in precedenza, nei quarti del Masters 1000 di Cincinnati. Le due vittorie di Auger-Aliassime, invece, risalgono al 2022, quando si impose sia negli ottavi a Cincinnati che nello stesso turno a Madrid.

La sfida tra l’azzurro ed il nordamericano sarà la quarta ed ultima di giornata a partire dalle ore 11.30, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!