Musetti-Fritz oggi, ATP Finals 2025: orario, canale, streaming

Debutto ufficiale per Lorenzo Musetti alle ATP Finals 2025 di Torino. E prima volta ufficiale di due italiani nell’evento dei migliori otto, considerata la presenza sua e di Jannik Sinner. E nell’augurarsi di vedere entrambi ancora tante volte ovunque si disputino le Finals, ecco intanto l’esordio del toscano.

Per lui c’è Taylor Fritz, l’americano con cui ha completamente girato il corso dei testa a testa. Se nel 2022 ci furono due successi dell’attuale numero 4 del mondo, il numero 9 si è poi imposto nelle tre successive occasioni, quelle del 2024. E a spiccare sono i cinque set del quarto di finale di Wimbledon e il terzo turno delle Olimpiadi di Parigi, anzi del Roland Garros visto che si è giocato negli impianti dello Slam parigino. Seconda volta indoor dopo la Davis 2022; resta da capire come ci arriva il toscano e qual è anche lo stato di Fritz, che dopo Tokyo è stato quasi evanescente.

Il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz si giocherà oggi alle ore 14:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-FRITZ, ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 10 novembre

Ore 11:30 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [4]-Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Musetti (ITA) [9]-Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2]-Harrison (USA)/King (USA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Sinner (ITA) [2]-Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA MUSETTI-FRITZ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport