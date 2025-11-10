Quale partita su Rai2 oggi alle ATP Finals 2025? Orario 10 novembre, programma, streaming

Alla Inalpi Arena di Torino oggi, lunedì 10 novembre, è in programma la seconda giornata della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: l’Italia sarà rappresentata in entrambi i singolari previsti, che vedranno in campo Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.

La scelta della RAI per l’unica partita da trasmettere in chiaro è ricaduta su Jannik Sinner, che nel quarto match di giornata sarà opposto, non prima delle ore 20.30, al canadese Felix Auger-Aliassime. Niente diretta in chiaro per la sfida tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz, prevista non prima delle ore 14.00.

La diretta tv di tutti gli incontri delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con Sinner-Auger-Aliassime anche su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e NOW, con Sinner-Auger-Aliassime anche su Rai Play, infine la diretta live testuale dei match degli italiani sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Lunedì 10 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Joe Salisbury / Neal Skupski – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Non prima delle 14.00

Lorenzo Musetti – Taylor Fritz – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Non prima delle 18.00

Harri Heliovaara / Henry Patten – Christian Harrison / Evan King – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Non prima delle 20.30

Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

