Definito il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros. Si allunga lo spazio post-Roma

Jannik Sinner dovrebbe esordire al Roland Garros nella giornata di martedì 26 maggio: stando ad un’anticipazione fornite da Paolo Bertolucci tramite social e alla programmazione dettagliata pubblicata dal portale francese Universtennis, il numero 1 del mondo dovrebbe debuttare sulla terra rossa di Parigi nell’ultima giornata riservata al primo turno del secondo Slam della stagione. Ieri era stato svelato che il fuoriclasse altoatesino avrebbe giocato o lunedì 25 o martedì 26 (quando sarà impegnata la parte alta del tabellone di singolare), oggi sono emersi ulteriori dettagli.

Chiaramente per la programmazione dettagliata, gli orari e l’ordine di gioco bisognerà aspettare il tardo pomeriggio di lunedì. Il fuoriclasse altoatesino avrà così modo di riposare per otto giorni dopo aver trionfato agli Internazionali d’Italia lo scorso 17 maggio: un periodo di stacco fondamentale in seguito al tour de force degli ultimi due mesi e mezzo che ha portato in dote cinque trionfi consecutivi nei Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma), utile per ricaricare le pile e dare l’assalto al secondo Slam della stagione.

Jannik Sinner incrocerà il padrone di casa francese Clement Tabur, ammesso al tabellone principale grazie a una wild-card. Il 24enne se la dovrà vedere contro il 26enne, numero 165 del circuito internazionale, in un debutto che dovrebbe permettergli di entrare nel clima del torneo con partite al meglio dei cinque set.

Già delineato il calendario dei successivi appuntamenti: il secondo turno si disputerebbe giovedì 28 maggio, il terzo turno andrebbe in scena sabato 30 maggio, gli ottavi di finale si giocherebbero lunedì 1° giugno, i quarti di finale animerebbero la giornata di mercoledì 3 giugno, le semifinali sono previste venerdì 5 giugno, la finale è in programma per domenica 7 giugno.

QUANDO DEBUTTA JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS 2026?

Martedì 26 maggio.

CALENDARIO JANNIK SINNER ROLAND GARROS 2026

Primo turno: o lunedì 25 o martedì 26 maggio.

Secondo turno: giovedì 28 maggio.

Terzo turno: sabato 30 maggio.

Ottavi di finale: lunedì 1° giugno.

Quarti di finale: mercoledì 3 giugno.

Semifinale: venerdì 5 giugno.

Finale: domenica 7 giugno.