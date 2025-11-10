LIVE Musetti-Fritz, ATP Finals 2025 in DIRETTA: incognita recupero fisico 2 giorni dopo Atene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la prima giornata del gruppo Jimmy Connors delle ATP Finals 2025 tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con il toscano avanti 3-2 a margine dei primi due KO. Abbiamo ancora i ricordi della splendida vittoria colta ai quarti di finale di Wimbledon 2024 quando si impose in 5 set.

L’azzurro, dopo la splendida finale di Atene in cui ha ceduto all’eterno Novak Djokovic, è giunto a Torino voglioso di dimostrare di aver meritato a pieno questa opportunità, ma con l’incognita della condizione fisica al termine di una full immersion durata quasi due mesi. Il carrarino conosce benissimo il suo prossimo avversario ed ha le armi tecnico-tattiche per venire a capo di un esordio tutto da vivere. Il numero 9 del ranking ATP ha tutto da guadagnare in questa sua prima esperienza alle Finals.

Dal canto suo Fritz. ventottenne di Rancho Santa Fè (California, Stati Uniti d’America), arriva nel capoluogo piemontese da numero 4 delle classifiche mondiali. Semifinalista sul cemento di Miami e Toronto, l’americano in stagione ha raggiunto anche i quarti di finale agli US Open e la finale a Tokyo. Sull’erba ha conquistato il titolo a Stoccarda ed Eastbourne, issandosi fino alle semifinali di Wimbledon. Maggiore fatica sulla terra rossa, dove non ha raggiunto risultati di rilievo.

La sfida valida per la prima giornata del gruppo Jimmy Connors delle ATP Finals 2025 tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!