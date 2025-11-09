La classifica di Sinner alle ATP Finals: cosa cambia dopo la vittoria di Zverev, attesa per il debutto

Jannik Sinner esordirà alle ATP Finals nella giornata di lunedì 10 novembre (ore 20.30), incrociando il canadese Felix Auger-Aliassime sul cemento della Inalpi Arena di Torino. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere proprio contro l’avversario sconfitto nettamente nella finale del Masters 1000 di Parigi disputata domenica scorsa, con il chiaro obiettivo di vincere per muovere un primo passo verso la qualificazione alle semifinali e tenere viva la corsa per il numero 1 del mondo a fine anno.

Nei fatti il campione di Wimbledon e Australian Open deve alzare al cielo il trofeo da imbattuto e sperare che lo spagnolo non vinca le altre due partite del round robin contro Lorenzo Musetti e Taylor Fritz dopo quella portata a casa oggi pomeriggio contro Alex de Minaur. Nel frattempo si è disputato il primo incontro del gruppo intitolato a Bjorn Borg, con la vittoria del tedesco Alexander Zverev contro lo statunitense Ben Shelton per 6-3, 7-6(6).

Il tedesco si è così portato in testa alla classifica del raggruppamento. Jannik Sinner risponderà domani sera contro Auger-Aliassime e poi tornerà in campo o martedì 11 o mercoledì 12 novembre: in caso di vittoria contro il canadese incrocerà Zverev, mentre in caso di sconfitta se la dovrà vedere contro Shelton. I primi due classificati accedono alle semifinali, la classifica si stila tenendo in considerazione nell’ordine numero di vittorie, saldo set, conto game. In caso di arrivo in parità la discriminante è lo scontro diretto.

CLASSIFICA GRUPPO BJORN BORG ATP FINALS 2025

1. Alexander Zverev (Germania) 1 vittoria (1 partita disputata), 2-0 il conto set, 13-9 il conto game

2. Ben Shelton (USA) 0 vittorie (1 partita disputata), 0-2 il conto set, 9-13 il conto game

3. Jannik Sinner (Italia) 0 vittorie (0 partite disputate)

3. Felix Auger-Aliassime (Canada) 0 vittorie (0 partite disputate)