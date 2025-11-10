A che ora Sinner-Zverev, ATP Finals 2025: programma in chiaro, tv, streaming

Appuntamento fissato mercoledì 12 novembre per l’atteso scontro diretto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev nella sessione serale della quarta giornata di round robin delle ATP Finals 2025. L’italiano ed il tedesco si affronteranno in una partita potenzialmente decisiva sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino per il primo posto in classifica nel gruppo Bjorn Borg.

Al momento il n.2 ed il n.3 del seeding sono appaiati in vetta alla graduatoria del raggruppamento dopo aver sconfitto in due set rispettivamente il canadese Felix Auger-Aliassime (n.8) e lo statunitense Ben Shelton (n.5). In base all’esito dell’altra partita del girone in programma mercoledì (tra Auger-Aliassime e Shelton), il vincitore del confronto tra Sinner e Zverev potrebbe festeggiare la certezza della qualificazione alle semifinali con un turno d’anticipo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, match valevole per la fase a gironi delle ATP Finals di Torino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV TORINO 2025

Mercoledì 12 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle ore 18.00 italiane

Partita di doppio (da definire)

A seguire, ma non prima delle 20.30

Jannik Sinner vs Alexander Zverev

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV TORINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.