WTA Finals 2025, sorteggiati i gironi: Jasmine Paolini trova Sabalenka!

Con un annuncio a sorpresa la WTA ha svelato la composizione dei raggruppamenti delle Finals, in programma a Riad, in Arabia Saudita, per quel che concerne il torneo di singolare, nel quale sarà protagonista Jasmine Paolini.

Nel Gruppo Stefanie Graf, infatti, assieme all’azzurra Jasmine Paolini, sono presenti la bielorussa Aryna Sabalenka e le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, mentre nel Gruppo Serena Williams sono state inserite la polacca Iga Świątek, le statunitensi Amanda Anisimova e Madison Keys e la kazaka Elena Rybakina.

L’azzurra, arrivata alle Finals da ottava classificata, ha pescato per ogni urna l’avversaria meglio piazzata nella Race, trovandosi contro le numero 1, 3 e 5 del seeding, mentre nell’altro raggruppamento si fronteggeranno le numero 2, 4, 6 e 7 della classifica dell’anno solare 2025.

Dall’ 1 al 6 novembre in ciascun girone ogni tennista affronterà le altre tre ed alla fine del round robin le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, in programma venerdì 7 novembre, infine le due vincenti si affronteranno nella finale, prevista sabato 8.

GRUPPI SINGOLARE WTA FINALS 2025

GRUPPO STEFANIE GRAF

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)

Coco Gauff (Stati Uniti, 3)

Jessica Pegula (Stati Uniti, 5)

Jasmine Paolini (Italia, 8)

GRUPPO SERENA WILLIAMS

Iga Swiatek (Polonia, 2)

Amanda Anisimova (Stati Uniti, 4)

Elena Rybakina (Kazakistan, 6)

Madison Keys (Stati Uniti, 7)