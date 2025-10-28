Tennis
WTA Jiujiang 2025, avanzano Parks e Golubic. Fuori Ann Li
Seconda giornata di gare per il torneo WTA di Jiujiang: gli otto incontri in programma completano l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Debuttano con un successo la statunitense Alycia Parks e la svizzera Viktorija Golubic. Esce, a sorpresa, la statunitense Ann Li, prima testa di serie.
La sorpresa più grande arriva in chiusura di giornata. La cinese Zhuoxuan Bai travolge 6-3 6-1 la statunitense Ann Li, testa di serie numero uno e vincitrice del torneo di Guangzhou. La russa Anna Blinkova, numero 95 WTA, regola la qualificata francese Chloe Paquet 6-4 6-4 in un’ora e trentadue minuti. La statunitense Alycia Parks, testa di serie numero tre, approfitta del ritiro della cinese Lin Zhu, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, sul punteggio di 6-3 2-1.
La svizzera Viktorija Golubic, seconda favorita del tabellone e detentrice del titolo, piega la giapponese Rina Saigo, numero 365 del ranking, 6-2 6-4 in un’ora e ventinove minuti. Debutto vincente per Elisabetta Cocciaretto. La colombiana Camila Osorio si ritira quando la sua avversaria conduce l’incontro con un netto 6-2 3-0. La slovena Kaja Juvan rimonta la statunitense Claire Liu 3-6 6-2 7-5.
La lucky loser russa Elena Pridankina s’impone 6-2 3-6 7-6(5) sulla cinese Yue Yuan al termine di una maratona di due ore e quarantasette minuti. Nel confronto diretto tra giocatrici che hanno usufruito di una wild card l’austriaca Lilli Tagger travolge la cinese Chenting Zhu 6-2 6-1.