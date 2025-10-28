WTA Jiujiang 2025, Elisabetta Cocciaretto domina Osorio prima del ritiro

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Jiujiang, uno degli ultimi della stagione del circuito femminile. All’esordio la marchigiana ha sfruttato anche il ritiro della colombiana Camila Osorio nel corso del secondo set, ma con l’azzurra che si trovava nettamente avanti nel punteggio sul 6-2 3-0 dopo 54 minuti di gioco.

Nel prossimo turno Cocciaretto affronterà la vincente del match tra due giovanissime wild card: la cinese Zhu Chenting, diciottenne e numero 596 del ranking mondiale, e la diciassettenne austriaca Lilli Tagger, che occupa la posizione numero 235 della classifica.

La partita si era messa subito bene per Cocciaretto, che ha sfruttato la palla break ottenuta nel terzo game. Un momento importante è stato il sesto game, quando l’azzurra ha difeso due occasioni di controbreak della colombiana, strappando poi per la seconda volta il servizio all’avversaria nel gioco successivo. Cocciaretto ha poi chiuso il set in suo favore per 6-2.

Il secondo set dura solo tre game, ma parte subito con il break in avvio dell’azzurra. Nel terzo gioco si va ai vantaggi e alla seconda palla break la tennista marchigiana riesce a togliere ancora la battuta all’avversaria, portandosi sul 3-0. Osorio, però, decide di ritirarsi e così Cocciaretto si qualifica agevolmente per il secondo turno.