WTA Hong Kong 2025, Bencic, Mboko e Fernandez approdano agli ottavi

Il torneo WTA di Hong Kong torna in campo per la seconda giornata. In calendario i match che completano il primo turno. Superano a pieni voti la prova del debutto l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero uno, e il duo canadese Leylah Fernandez-Victoria Mboko.

La svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero uno e vincitrice del torneo di Tokyo della scorsa settimana, supera la russa Aliaksandra Sasnovich 6-3 6-4 In apertura di programma la romena Sorana Cirstea regola l’ungherese Dalma Galfi 7-5 6-3 in un’ora e trenta minuti. La qualificata Himeno Sakatsume firma la sorpresa di giornata. La giocatrice nipponica annichilisce l’americana Sofia Kenin, numero quattro del seeding, 6-2 6-1 in un’ora e sette minuti.

La canadese Victoria Mboko, testa di serie numero tre, rimonta l’australiana Talia Gibson 6-7(2) 6-1 6-4 in un’ora e cinquantadue minuti. La wild card di Hong Kong Eudice Chong ribalta il pronostico sfavorevole e piega 6-3 6-4 Suzan Lamens in un’ora e trentotto minuti. La russa Anna Kalinskaya, sesta favorita del seeding, elimina la connazionale Kamilla Rakhimova 6-4 6-4 in un’ora e ventisette minuti.

La colombiana Emiliana Arango, ottava favorita del tabellone, rimonta 6-7(3) 6-1 6-4 la giapponese Moyuka Uchijima, al termine di una battaglia lunga due ore e venti minuti. Impiega poco meno di novanta minuti la canadese Leylah Fernandez per superare l’ostacolo Xiyu Wang 6-1 6-4. La cinese Shuai Zhang travolge la slovena Veronika Erjavec 6-2 6-2 in un’ora. In chiusura di giornata la filippina Alexandra Eala sfrutta il ritiro della britannica Katie Boulter sul 6-4 2-1.