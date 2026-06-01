Roland Garros 2026, continua la favola di Maja Chwalinska. Sabalenka elimina Osaka

Si completano gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nella parte alta del main draw i quarti di finale opporranno la bielorussa Aryna Sabalenka alla russa Diana Shnaider e l’altra russa Anna Kalinskaya alla polacca Maja Chwalinska.

La numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, regola la nipponica Naomi Osaka, numero 16, con lo score di 7-5 6-3. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’allungo decisivo è ad opera della bielorussa, che dal 4-5 vince 12 degli ultimi 14 punti giocati ed incamera la frazione sul 7-5. Nella seconda partita la giapponese annulla una palla break nel quinto game, ma si salva ai vantaggi. Dal 2-3, però, la bielorussa infila 4 game consecutivi, con doppio break a 15 nel settimo e nel nono game, conquistando il successo sul 6-3.

Servono tre set alla russa Diana Shnaider, numero 25, per piegare la statunitense Madison Keys, testa di serie numero 19, battuta con il punteggio di 6-3 3-6 6-0. Nel primo set arrivano quattro break nei primi quattro game, poi l’allungo decisivo è della russa, che nel sesto game trova un altro strappo ai vantaggi, va sul 4-2 e poi tiene i seguenti due turni in battuta. Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 3-3, poi la statunitense piazza un parziale di 12 punti a 3 e restituisce il 6-3. La partita decisiva, però, è un monologo della russa, che domina con un 6-0 che non lascia appello.

Deve ricorrere al long tiebreak della partita decisiva l’altra russa Anna Kalinskaya, numero 22, che elimina l’austriaca Anastasia Potapova, numero 28 del seeding, con lo score di 6-4 2-6 7-6 (10-7). Nel primo set si va a strappi: dallo 0-1 Potapova vola sul 4-1, ma Kalinskaya risale ed infila cinque game consecutivi, imponendosi per 6-4. Nella seconda partita l’austriaca scappa subito sul 2-0, la russa resta in scia fino al 2-3, ma poi nel settimo game arriva un altro break, con Potapova che infine riequilibra il match con il 6-2. Nella frazione decisiva Kalinskaya dallo 0-1 allunga fino al 4-1, e questa volta è Potapova a risalire fino al 5-4, quando va a servire per il match, ma subisce il controbreak. Ancora break e controbreak, poi si va al long tiebreak: Potapova scappa sul 3-0, ma si fa riagganciare sul 4-4. Kalinskaya allunga prima sul 7-5, poi sul 9-6, ed alla seconda occasione chiude sul 10-7.

Dal tabellone cadetto ai quarti di finale: prosegue la marcia della qualificata polacca Maja Chwalinska, che liquida la padrona di casa transalpina Diane Parry, sconfitta con il netto punteggio di 6-3 6-2. Nel primo set la francese annulla una palla break nel sesto game e poi si salva ai vantaggi, ma nell’ottavo gioco ne concede altre due e questa volta deve capitolare. La polacca allunga sul 5-3 e poi chiude i conti al secondo set point. Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 2-2, poi arriva il parziale di 16 punti a 2 della polacca, che domina gli ultimi quatto game conquista il passaggio ai quarti sul 6-2.

ROLAND GARROS 2026 – TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

Ottavi di finale (parte alta)

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) b. Naomi Osaka (Giappone, 16) 7-5 6-3

Diana Shnaider (Russia, 25) b. Madison Keys (Stati Uniti, 19) 6-3 3-6 6-0

Anna Kalinskaya (22) b. Anastasia Potapova (28) 6-4 2-6 7-6 (10-7)

Maja Chwalinska (Polonia, Q) b. Diane Parry (Francia) 6-3 6-2