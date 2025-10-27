Tennis
WTA Hong Kong 2025, risultati 27 ottobre: Joint vince in rimonta, avanti Lys e Tomljanovic
Si apre il torneo WTA 250 di Hong Kong, che non vede azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio: nella prima giornata vanno in scena sei match del primo turno, mentre gli altri dieci si disputeranno domani, quando il main draw si allineerà agli ottavi di finale.
La cinese Wang Yafan piega in tre set la qualificata australiana Maddison Inglis, sconfitta per 6-4 6-7 (6) 6-3, mentre la spagnola Cristina Bucșa regola la qualificata cinese Ma Ye-Xin, battuta con lo score di 6-1 6-2, infine la qualificata slovacca Viktória Morvayová liquida la wild card di Hong Konhg, Cody Wong, per 6-1 6-0.
La numero 5 del seeding, l’australiana Maya Joint, supera in rimonta la lettone Anastasija Sevastova con lo score di 2-6 6-4 6-3, mentre l’australiana Ajla Tomljanović regola la qualificata nipponica Momoko Kobori con il punteggio di 7-5 6-2, infine la tedesca Eva Lys elimina la qualificata russa Kristiana Sidorova per 6-0 6-3.
WTA 250 HONG KONG 2025 – RISULTATI 27 OTTOBRE
Primo turno
Wang Yafan (Cina) b. Maddison Inglis (Australia, Q) 6-4 6-7 (6) 6-3
Cristina Bucșa (Spagna) b. Ma Ye-Xin (Cina, Q) 6-1 6-2
Viktória Morvayová (Slovacchia, Q) b. Cody Wong (Hong Kong Cina, WC) 6-1 6-0
Maya Joint (Australia, 5) b. Anastasija Sevastova (Lettonia) 2-6 6-4 6-3
Ajla Tomljanović (Australia) b. Momoko Kobori (Giappone, Q) 7-5 6-2
Eva Lys (Germania) b. Kristiana Sidorova (Russia, Q) 6-0 6-3