WTA Jiujiang 2025, Anna Bondar ed Ella Seidel approdano al secondo turno

Calato il sipario sulla giornata di incontri a Jiujiang (Cina). Sul cemento asiatico, sono arrivati i primi risultati di un torneo in una settimana un po’ particolare, in avvicinamento alle WTA Finals di scena a Riad (Arabia Saudita), con Jasmine Paolini.

Pronostici rispettati nella sfida tra Anna Bondar e Sijia Wei. L’ungherese si è imposta con un duplice 6-2 contro la cinese (n.207 del ranking), facendo valere un tennis più efficace. Nel secondo round ci sarà l’incrocio con la vincente della sfida tra Blikova-Paquet (qualificata).

La tedesca Ella Seidel (n.90 del mondo) ha battuto la francese Sarah Rakotomanga Rajaonah (n.123 del mondo) col punteggio di 6-4 6-3 e negli ottavi di finale giocherà contro l’altra tedesca Korpatsch, che ha sfruttato il ritiro dopo appena tre giochi della russa Kudermetova.

Missione compiuta anche per la kazaka Yulia Putintseva, uscita vittoriosa dal confronto con la tennista di Andorra, Victoria Jimenez Kasintseva (n.109 WTA), con lo score di 6-3 6-1. Sul cammino della kazaka ci sarà la cinese Wushuang Zheng (wild card), che ha sconfitto a sorpresa l’ucraina Yuliia Starodubtseva (n.155 del ranking) col punteggio di 6-3 7-6 (5).