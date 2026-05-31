Roland Garros 2026, i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-Cirstea

Si completano gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nei primi due quarti di finale ci saranno il derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk, e la sfida tra la russa Mirra Andreeva e la romena Sorana Cirstea.

Nell’incontro più combattuto di giornata la numero 7 del seeding, l’ucraina Elina Svitolina rimonta ed elimina l’elvetica Belinda Bencic, numero 11, sconfitta per 4-6 6-4 6-0. Nel primo set la svizzera vola sul 5-2 pesante, poi l’ucraina accorcia fino al 4-5, ma la rimonta non si completa. Nella seconda frazione l’ucraina trova il break nel quarto game e va a servire per il set sul 5-3, ma subisce il controbreak. Bencic, però, cede la battuta ancora nel decimo game, Svitolina pareggia i conti e nella partita decisiva non c’è storia, con un 6-0 senza appello.

L’impresa di giornata la firma l’altra ucraina, Marta Kostyuk, numero 15, che elimina, dopo un primo set combattuto, la terza testa di serie, la polacca Iga Swiatek, sconfitta per 7-5 6-1. Nel primo set i servizi dominano fino al 3-3, poi si registrano quattro break consecutivi fino al 5-5. L’allungo decisivo è dell’ucraina, che nel dodicesimo game centra il terzo break consecutivo ed incamera la prima frazione. Nella seconda partita Kostyuk subisce un break in avvio ma poi domina la scena, infilando sei game fino al definitivo 6-1.

La testa di serie numero 8, la russa Mirra Andreeva, liquida l’elvetica Jil Teichmann con il netto score di 6-3 6-2. Nel primo set il match è equilibrato fino al 3-3, poi la russa strappa la battuta all’avversaria sia nel settimo game, ai vantaggi, che nel nono, a quindici, incamerando la frazione sul 6-3. Nella seconda partita la russa vola sul 3-0 e va a servire per il match sul 5-1, ma non chiude, rinviando il successo di pochi minuti, con un altro break che vale il 6-2.

La romena Sorana Cirstea, numero 18 del seeding, piega la qualificata cinese Wang Xiyu, eliminata con il punteggio di 6-3 7-6 (4). Nella prima frazione la romena dall’1-1 vola sul 5-1 e va a servire per il set, ma la cinese accorcia fino al 3-5, poi però Cirstea nel nono game, alla quinta occasione, chiude i conti sul 6-3. Nella seconda partita la romena dall’1-2 si porta sul 5-2, ma per due volte non riesce a portare a casa il match col servizio a disposizione. Wang va sul 6-5, ma Cirstea riesce a portare la contesa al tiebreak, dove sul punteggio di 4-4 trova il minibreak decisivo e poi va a chiudere sul 7-4.

ROLAND GARROS 2026 – TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

Ottavi di finale (parte bassa)

Elina Svitolina (Ucraina, 7) b. Belinda Bencic (Svizzera, 11) 4-6 6-4 6-0

Marta Kostyuk (Ucraina, 15) b. Iga Swiatek (Polonia, 3) 7-5 6-1

Mirra Andreeva (Russia, 8) b. Jil Teichmann (Svizzera) 6-3 6-2

Sorana Cirstea (Romania, 18) b. Wang Xiyu (Cina, Q) 6-3 7-6 (4)