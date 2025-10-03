Sport in tv oggi (venerdì 3 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv
Oggi, venerdì 3 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul tennis e il torneo di Shanghai. In campo Luca Nardi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli che cercheranno di dare il loro 100% per continuare nell’avventura in Cina. Inizierà sempre in Asia il week end di F1 e del Motomondiale. Il Circus delle quattro-ruote terrà banco sul circuito di Marina Bay a Singapore. Ferrari osservata speciale.
A Mandalika (Indonesia) saranno impegnati i centauri. In MotoGP i giochi sono già fatti, vista la vittoria mondiale di Marc Marquez. Si competerà per il puro piacere di farlo e Francesco Bagnaia, tornato in auge dopo il GP del Giappone, vorrà dare un seguito. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 3 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
03.00 Moto3, GP Indonesia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
03.50-4.30 Moto2, GP Indonesia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
04.35 Ciclismo, Tour de Langwaki 2025: sesta tappa – Diretta streaming su Discovery+.
04.45 MotoGP, GP Indonesia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
06.30 Tennis, ATP Shanghai 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bellucci vs Machac 3° match e inizio programma dalle 06.30 italiane; Nardi vs Mpetshi Perricard 3° match e inizio programma dalle 06.30 italiane; Cobolli vs Munar 4° match e inizio programma dalle 06.30)
07.15 Moto3, GP Indonesia 2025: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
08.05 Moto2, GP Indonesia 2025: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09.00 Tennis, WTA Pechino 2025: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
09.00 MotoGP, GP Indonesia 2025: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09.00 Ciclismo femminile, Europei 2025: corsa in linea U23 – Nessuna copertura tv/streaming.
11.09 Ciclismo, CRO Race 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 14.00 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
11.30 F1, GP Singapore 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
12.40 Ciclismo femminile, Europei 2025: corsa in linea U19 – Nessuna copertura tv/streaming.
13.00 Ciclismo, Muensterland Giro 2025 – Diretta streaming su Discovery+.
13.30 Atletica, Mondiali paralimpici 2025: settima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
14.00 Golf, Sanderson Farms Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.
15.00 F1, GP Singapore 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
15.35 Ciclismo, Europei 2025: corsa in linea U19 – Nessuna copertura tv/streaming.
17.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 53 kg femminili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
19.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 60 kg maschili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Panatinaikos vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Hoffenheim vs Colonia – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Verona vs Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
21.00 Calcio, Premier League 2025-2026: Bournemouth vs Fulham – Diretta tv su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Basket, Serie A2 2025-2026: Mestre vs Cento – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
