Dove vedere in tv Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli, accreditato della testa di serie numero 22, esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile dello Shanghai Masters 2025 di tennis contro lo spagnolo Jaume Munar nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, sul Court 4.

Il match sarà il quarto ed ultimo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ed inizierà dopo i doppi Skupski/Smith-Auger Aliassime/Haase e Pavlasek/Romboli-Khachanov/Rublev ed il singolare tra Luca Nardi ed il francese Giovanni Mpetshi Perricard: si tratterà di una prima assoluta, in quanto non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro e l’iberico.

La sfida tra l’azzurro Flavio Cobolli e lo spagnolo Jaume Munar sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO COBOLLI-MUNAR

Venerdì 3 ottobre – Court 4

Dalle ore 6.30 italiane

Skupski/Smith – Auger-Aliassime/Haase

A seguire

Pavlasek/Romboli – Khachanov/Rublev

A seguire

Luca Nardi (Italia) – Giovanni Mpetshi Perricard (Francia, 32)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia, 22) – Jaume Munar (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

PROGRAMMA COBOLLI-MUNAR: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.