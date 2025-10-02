F1, GP Singapore 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Si torna in scena per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo una settimana di riposo, infatti, il calendario propone il fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del campionato. Abbiamo intrapreso la parte conclusiva della stagione e ogni punto o vittoria possono valere doppio in una corsa al titolo che si fa sempre più serrata con le due McLaren che proveranno in primo luogo a tenere a debita distanza Max Verstappen.

Sul tracciato cittadino di Marina Bay ci attende un weekend di capitale importanza per l’intera annata. Gli spunti di interesse saranno numerosi. Oscar Piastri, dopo il disastro di Baku, sarà in grado di riprendersi e tornare ai suoi standard? Lando Norris dopo il passo falso azero proverà a rimettere sotto pressione il compagno di scuderia?

Alle loro spalle chi si inserirà? Max Verstappen dopo le straordinarie vittorie di Monza e Baku continuerà nel suo ottimo momento? Le Mercedes, in una pista dove le temperature non saranno basse, saranno in grado di emergere ancora? Infine, le Ferrari, saranno in grado di uscire dal torpore delle ultime uscite?

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili qualifiche e gara in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2025

Venerdì 3 ottobre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 4 ottobre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 5 ottobre

Ore 14.00 Gran Premio di Singapore