LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida al colosso francese

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. Purtroppo per l’azzurro, il classe 2003 transalpino, coetaneo del nostro talento, è il favorito del match.

Nardi ha raggiunto il secondo turno a Shanghai grazie alla vittoria nel primo match contro l’austriaco Sebastian Ofner, contro il quale ha vinto 2-1 (3-6, 6-3, 6-2), completando una bellissima rimonta in 1 ora e 48 minuti. Lo swing asiatico del natio di Pesaro è iniziato all’ATP 500 di Tokyo, nel corso del quale è uscito al primo turno contro il connazionale Matteo Arnaldi, perdendo 2-1 (6-0, 6-7, 6-3).

Per quanto riguarda Mpetshi Perricard, ha saltato il primo turno grazie al bye ottenuto dalla sua classifica che lo rende testa di serie nel tabellone. Tuttavia, non inizia ora il suo percorso in Asia, visto che è partito dall’ATP 250 di Chengdu nel corso del quale ha prima battuto Filip Misolic 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) ed è stato battuto poi dal kazako Alexander Shevchenko 2-1 (6-7, 7-5, 6-4). Successivamente, ha disputato l’ATP 500 di Pechino, perdendo al primo turno dal nostro Lorenzo Musetti 2-1 (7-6, 6-7, 6-4).

Il match tra Nardi e Mpetshi Perricard sarà il terzo sul Court 4, con il programma che inizierà alle 6.30 (orario italiano) con il match di doppio tra le coppie Skupski/Smith e Auger-Aliassime/Haase, seguita poi da un altro incontro del torneo di doppio tra Pavlasek/Romboli e Kachanov/Rublev. Solo dopo toccherà all'azzurro: