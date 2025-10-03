LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio tutt’altro che semplice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters 1000 di Shanghai (CHN) del romano Flavio COBOLLI, opposto all’ostico iberico Jaume Munar.

Testa di serie numero 23 del torneo orientale, Cobolli vuole rimettersi a macinare vittorie dopo la sconfitta al secondo turno a Pechino per mano del giovane fenomeno Learner Tien in due parziali. All’esordio aveva regolato ancora Andrey Rublev, vittoria che comunque aveva stupito per la resilienza nel rimontare in entrambi i parziali del gladiatore romano. Qui, c’è subito uno scoglio molto duro all’esordio, Munar è un giocatore che si esprime alla grande su questa superficie e che difficilmente regala qualcosa.

Sulla carta il numero 22 del mondo virtuale parte favorito, ma occhio a sottovalutare il numero 41 delle classifiche mondiali. Cobolli che nella race al momento è 22°, con il più immediato inseguitore che curiosamente è Luciano Darderi e che si trova addirittura ad oltre 400 punti di distacco dal giocatore nato a Firenze. Insomma, le chance di chiudere nei primi 20 tennisti al mondo questa clamorosa stagione per il romano sono ottime! Si parte da oggi.

I due non si sono mai incontrati. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di secondo turno tra Flavio COBOLLI e Jaume Munar, che partirà come 4° incontro dalle 6:30. Prima del romano due match di doppio e Nardi-Mpetshi Perricard. Vi aspettiamo!