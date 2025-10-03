LIVE Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si cercano conferme in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Valencia-Virtus Bologna, seconda giornata dell’Eurolega di basket 2026! Le V-nere cercano il bis nella prima settimana europea con già un doppio turno, prima di iniziare il campionato che le vedrà impegnate lunedì sera contro Napoli.

I bolognesi hanno mostrato i muscoli nel debutto in Eurolega martedì sera al PalaDozza contro il Real Madrid dell’ex coach Sergio Scariolo (74-68) grazie ai 14 punti di un ottimo Carsen Edwards e i 12 di un efficace Saliou Niang a cui non sono tremate le gambe nonostante fosse il ‘battesimo’ con la massima competizione continentale per club. Sugli scudi anche l’altro acquisto estivo ovvero l’argentino Luca Vildoza, che ha chiuso il match con 11 punti a referto.

Anche il Valencia ha iniziato l’Eurolega con una vittoria esterna contro l’ASVEL Villeurbanne per 77-80, con 15 punti dell’italo-americano Darius Thompson e 13 punti equamente divisi tra Nate Reuvers e Matt Castello. I valenciani hanno in bacheca già un trofeo in questa stagione avendo conquistato la Supercoppa spagnola ai danni del Real Madrid di Sergio Scariolo.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Roig Arena di Valencia (Spagna) alle ore 20:30.